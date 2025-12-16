１６日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反落。今晩発表の米１１月雇用統計や１８～１９日の日銀金融政策決定会合を控えて模様眺めムードが広がりやすかった。



債券先物は小安くスタートしたものの追随売りは膨らまず。前日の米長期債相場が小幅ながら反発（金利は低下）したことに加え、日経平均株価が続落したことが円債の支えとなった。ただ、重要イベントを前にして買いが入りにくく、午前１０時すぎに１３３円４２銭をつけたあとは再び軟化した。なお、きょうは財務省による流動性供給入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）が実施される。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比２銭安の１３３円３７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％高い１．９５５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS