ブレーブスがFAとなっていた金河成（キム・ハソン）内野手（30）と2000万ドル（約31億円）で契約したと15日（日本時間16日）、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。その後、球団も1年2000万ドルで契約を結んだと正式発表した。

23年にアジア出身内野手として初のゴールドグラブ賞（ユーティリティー部門）に輝いた名手であるキム・ハソンは、昨季までパドレスでプレー。FAとなり今季から2年2900万ドル（約42億円）の契約（1年目終了後にオプトアウト付き）でレイズに加入した。

昨年9月に右肩を手術した影響で開幕は負傷者リスト（IL）で迎え、7月4日（同5日）のツインズ戦で今季初出場。ただ、この試合でふくらはぎを痛めた影響で数試合欠場を続けた他、腰痛など度重なるケガもあり、レ軍での出場はわずか24試合にとどまり、その後、レイズからウェーバーにかけられブレーブスが獲得した。今季成績は2球団で計48試合に出場し、打率・234、5本塁打、17打点。

キム・ハソンは来季1600万ドル（約24億8000万円）の契約を残していたが、オプトアウト権（契約破棄）を行使し、FAとなった。米メディアは代理人が敏腕として知られるスコット・ボラス氏とあり、年俸平均2000万ドル（約31億円）以上の複数年契約を狙っていると報じていた。結果的に400万ドル（約6億2000万円）の“昇給”を勝ち取ったことになる。

ブレーブスはオフに入って内外野守れるユーティリティープレーヤーのデュボンをアストロズからトレードで獲得。キム・ハソンとの再契約でジョン・ヘイマン記者は「キムの復帰でブレーブスは優秀なユーティリティープレーヤーのデュボンをあらゆるポジションで起用できる」と記した。

また、パドレスで今季まで守護神を務めたスアレスも獲得しており、キム・ハソンとスアレスは再びチームメートとして共闘することとなった。