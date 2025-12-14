いくら防寒力に優れていても、着ていて疲れる重たいコートは自然と出番が遠のいてしまうもの。求めたいのは、脱がなくてもいいと思えるほどの着心地のよさと、わざわざでも着たい頼れるデザイン性。完成度が上がり、羽織るだけで「目にとまる人」へと近づける、あたためることだけにとどまらない妥協なしのコート選びを。







すっきり見える「ノーカラー」への回帰

ミニマルな首元で顔まわりの重厚感を排除。タートルネックやストールなどの冬小物とも相性がよく、アレンジが効きやすいのも魅力。







中に着るトップスもVを選び「シャープな抜けをマーク」

共布ストールつきグレーノーカラーコート／メイラー モーメント（THIRD MAGAZINE） 中に着た赤Vネックニット／ATON（ATON AOYAMA） ベージュテーパードパンツ／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） ネックレス／エイチアッシュ（フォーティーン ショールーム） ミュール／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）



カーデのように着られる、しなやかな生地。たらしたり巻いたりできる付属のストールによって、自分好みにボリュームを調整。







シンプルだけど華がある「計算されたコクーンフォルム」

アイボリーノーカラーコート円／アキラナカ 中に着たブラウンリブタートル／スローン（ザ ショップ スローン 自由が丘） ブラウンニットタイトスカート／ユジーヌ（ジーンズ ファクトリー 卸団地本店） ターバン／ラカル、缶バッジつきバッグ／ル タロン（ともにル タロン 有楽町マルイ店） ショートブーツ／ザラ（ザラ カスタマーサービス）



そでにはやや前に傾斜をつけ、背中にはダーツをほどこした、 クチュールのような丸み。フェミニンとモードを両立。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全16着の一覧】≫使えるコートは「えりがない」着込んでも太く見えない「重ね着が上手くなる」デザイン



