ÌµÎÁ¢ªÍÎÁ²½¤â¡©Èî¸åÂçÄÅ～·§ËÜ¶õ¹Á¥é¥¤¥Êー º£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤Ï
JRÈî¸åÂçÄÅ±Ø¤È·§ËÜ¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¥Ð¥¹¤Î¶õ¹Á¥é¥¤¥Êー¡£·§ËÜ¸©¤Ï11Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇÍÎÁ²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¹Á¥é¥¤¥Êー¤ÏJRÈî¸åÂçÄÅ±Ø¤È·§ËÜ¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£2017Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¡¢1Æü54ÊØ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê419¿Í¡¢Ç¯´ÖÌó15Ëü3000¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿¹Ô¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñÇ¯´ÖÌó5200Ëü±ß¤Ï¡¢¸©¤ä¶õ¹Á¡¢JR¶å½£¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶õ¹Á¥é¥¤¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11Æü¤Î¸©µÄ²ñÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷¤«¤é·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤È¥ëー¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸òÄÌÀ¯ºö²Ý¡¦ËÒÌîµÂç²ÝÄ¹
¡Ö¤è¤êÍ¢Á÷ÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡¢°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤â¤«¤Ê¤ê¥³¥¹¥È¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎÁ²½¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤¢¤êÊý¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸©¤Ï¶¨µÄ²ñ¤È¤âµÄÏÀ¤·º£¸å¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤ËÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£