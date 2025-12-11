“座布団”の形をしたモンブランや“麦わらのカバン”の形をしたチーズケーキなど大阪でこれまでにない革新的なケーキを生み出すパティスリー「マサヒコオズミパリ」があります。パリの五つ星「palace hotel」でスーシェフを任せられた小住匡彦シェフが舵を取り、フランスの伝統菓子をベースに、3D CADを用いた独自の造形技術で“アートのようなケーキ”はファンを虜にするほど。そんな同店が東京駅直結の大丸東京店にオープン。大阪でしか食べられなかったあの名物「 Zabutonモンブラン」がついに東京で食べられるように！

異色な経歴を持つ小住匡彦シェフの世界観が広がる「マサヒコオズミパリ」

2022年に大阪・天満橋、2023年に阪急うめだ本店、2024年には淀屋橋、そして2025年10月29日に東京駅に隣接する大丸東京店にオープンするなど勢いが止まらない。そんな同店のシェフパティシエを務める小住匡彦さん。パティシエになるには高校卒業後に製菓の専門学校に行くのが一般的なルートだが、関西大学環境都市工学部を卒業後、フランス・パリへ渡り、ソルボンヌ大学でフランス語を学んだという。

それから洋菓子の世界に飛び込み、「ル・コルドン・ブルー」で基礎から技術を学び、パリの洋菓子店やショコラトリーで経験を積む。26歳で「A lacroix patisserie」のスーシェフに就任、ベストオブパリを受賞。28歳の時にはパリの五つ星「palace hotel」でスーシェフを務めるなど、異色の経歴の持ち主。ブランドカラーであるブルーを基調としたフランスのパティスリーにいるかのような圧巻なショーケースや、3D CADを用いた独自の造形技術を用いた唯一無二のケーキは小住シェフならでは。

ブランドのアイコン！SNSで話題となった「モンブラン ジャポネ ノワール」

看板商品「モンブラン ジャポネ ノワール」。“ザブトンモンブラン”とSNSで人気を博したこちら。ジェラート・ピケのパジャマから着想を得て誕生したのだそう。和栗のまろやかさ、そしてトップの濃厚なチョコムース、ジャンドゥーヤのザクっとした食感など、見た目だけではない、職人の技術が詰まった一品。

その他にも「モンブラン ジャポネ 抹茶」、「モンブラン ジャポネ フレーズ」などのフレーバーもあり、一人で食べるのはもちろん、友人などとシェアして食べ比べるのもおすすめ。

大丸東京店限定。マロンにフランボワーズを組み合わせた「モンブラン ジャポネ パリ マロン」

大丸東京店限定で登場した「モンブラン ジャポネ パリ マロン」。“マロン”と名の通り、和栗のモンブランムースとマロン生地が中に。そしてアクセントにフランボワーズコンフィチュールを組み合わせているそうで、マロンの香りとフランボワーズの甘酸っぱい酸味が絶妙に混じり合う味わい。驚きの滑らかな口どけもポイント。

手土産におすすめ。手のひらサイズの可愛いクッキー缶

東京駅の赤煉瓦をイメージしたという「ザブトン ミニョン プラリネ ブラン」（画像左）。ナッツの香ばしさとホワイトチョコレートのまろやかな甘みが溶け合うプラリネサンド。そして定番「ザブトン ミニョン プラリネ ショコラ」（画像右）は、噛めば噛むほど口の中に広がるナッツとショコラのハーモニーが癖になる味わいが特徴。どちらも配送も可能だそうで、贈り物にもぴったり。

小住シェフが生み出すアート作品のようなお菓子の数々。今まで関西でしか味わえなかった味が東京で堪能できるようになり、これからも見逃せません。

About Shop

マサヒコオズミパリ 大丸東京店

東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 1階

営業時間：10：00～20：00

定休日：大丸東京店に準ずる

公式Instagram：@masahikoozumiparis_official

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。