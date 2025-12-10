²£ÉÍFC¤¬ÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¤é4¿Í¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òµá¤á¤¿Ëö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡²£ÉÍFC¤¬12·î10Æü¡¢¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢ÃÝÆâÀ¶Ìï¡¢Â¼°æÂÙ´õ¡¢ÏÂÝæ¾»Ê¿¤Î4¿Í¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï2019Ç¯7·î¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥ó¡¢»ØÆ³¼ÔÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¡¢ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òµá¤á¤¿Ëö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂàÃÄ¤Î·Ð°Þ¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â²£ÉÍFC¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²£ÉÍFC¤Ç²á¤´¤·¤¿6Ç¯È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¯¥é¥Ö¤ò¤´»Ù±ç¤´À¼±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ J£±»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙ£¶Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤¿²£ÉÍFC¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç½Ï¹Í¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òµá¤á¤¿Ëö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2019¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤«¤é¸½Ìò°úÂà¡¢»ä¤Î°úÂà»î¹ç¤Î³«ºÅ¡¢»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â²£ÉÍFC¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ FC¤Ç²á¤´¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ FC ¤ÏÂç¤¤¯ÈôÌö¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤È¤³¤Î£¶Ç¯È¾¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤ºJ1¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ê¡¢J1¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´À¼±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë