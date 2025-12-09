フレグランス「レールデュサボン」から春を感じられる新作が登場♡

2026年1月31日（土）、レールデュサボンから新作のフレグランスウォーター「ブルームウィズ」が登場！この新しい香りは、桜の芽吹きとともに感じる春の訪れを表現したフローラルシャボンの香りです。ピーチブロッサムを中心に、ローズやグリーンアップルが織り成す優しい香りが特徴で、シームレスな香り立ちを実現する「ダブルサークル製法」を採用しています。ぜひチェックしてみてください。

春の香りを感じる「ブルームウィズ」の魅力



「ブルームウィズ」は、桜の花が芽吹く春の訪れをイメージしたフレグランスウォーターです。

ピーチブロッサムの優しい香りをメインに、ローズやグリーンアップルのフレッシュな香りが加わり、まるで春の風のように穏やかで心地よい香りが広がります。

シンプルで丸みを帯びたボトルは、淡いピンク色で桜の花びらを連想させ、インテリアにもぴったり。

日本人のライフスタイルに合わせて、鼻なじみがよく、さりげない香りを楽しむことができます。

低アルコール＆肌にやさしい処方で快適に使える



「ブルームウィズ」のフレグランスウォーターは、低アルコール処方を採用しているため、肌にやさしく、心地よい香りを長時間楽しめます。

また、ダブルサークル製法により、つけ始めから最後までシームレスな香り立ちを実現。トップノートのつんとした刺激を抑え、どの瞬間でも鼻に優しい香りを届けてくれます。

ボディだけでなく、ヘアにも使用可能なので、全身で香りを楽しむことができ、忙しい日常にもぴったりです。

数量限定！先行発売はロフトやオンラインで



「ブルームウィズ」は、2025年12月13日（土）から全国のロフト（一部店舗除く）やオンラインで先行発売がスタートします。

2026年1月31日（土）からは一般発売も開始され、より多くの店舗で手に入れることができます。

限定の香りをいち早く楽しむために、先行発売を利用して春の香りを手に入れてみてはいかがでしょうか。

オンラインストアでも購入可能なので、全国どこからでも気軽に注文できます。ぜひこの機会をお見逃しなく♪

春を感じる新しい香りをあなたの毎日へ



レールデュサボンの新作フレグランスウォーター「ブルームウィズ」は、桜の芽吹きと春のときめきを表現したフローラルシャボンの香り。

心地よく、優しく香るその香りは、日常に華やかさを加えてくれること間違いなし。低アルコール処方と肌に優しい成分で、全身に使用できるのも嬉しいポイント。

12月13日（土）からロフトで先行発売、1月31日（土）からは全国で一般発売されるので、ぜひ早めにチェック♪