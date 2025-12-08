¡ÚÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Û¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡ÖÃø¤·¤¤¹â²¹¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡¡¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï ¡í10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡í ¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤È¤Ï
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë
Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¡¢¹ßÀãÎÌ¡ÊÅßµ¨¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè½µ·îÍËÆü¤ÈÌÚÍËÆü¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯É½Æü¤Î£¶Æü¸å¤«¤é£±£´Æü¸å¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬£³£°¡ó°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡×¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬£³£°¡ó°Ê¾å¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¹ßÀãÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£±£±·î～£³·î¤Î¤ß¡Ë¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï£¸Æü¡¢¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶áµ¦ÃÏÊý¡Ë
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£¸Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡£±£²·î£±£·Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£²¡¥£µ¡î°Ê¾å
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÃæ¹ñÃÏÊý¡Ë
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£¸Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
¹ÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡£±£²·î£±£·Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£²¡¥£µ¡î°Ê¾å
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»Í¹ñÃÏÊý¤Ï
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê»Í¹ñÃÏÊý¡Ë
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£¸Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
¹â¾¾ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
»Í¹ñÃÏÊý¡¡£±£²·î£±£¸Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£²¡¥£·¡î°Ê¾å
»Í¹ñÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢£±£¸Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ï
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡Ë
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£¸Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡¡£±£²·î£±£·Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£²¡¥£¹¡î°Ê¾å
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ê²èÁü¡Ë
