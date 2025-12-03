今年4月に食道がんと咽頭がんに罹患したことを公表し、療養のため芸能活動を休止しているお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明（64）。表舞台から離れて約8カ月が経つが、元気そうな“最新近影”にファンが湧いている。

注目を集めているのは、元日ハム選手でタレントの杉谷拳士（34）が12月3日に更新したXの投稿。母校・帝京高校野球部のOBが集結したといい、杉谷は先輩である石橋と撮影した2ショット写真を公開したのだ。杉谷はこの投稿で、《貴さん、心から尊敬してて、そして本気で大好きです》《もっともっと元気になってくれますように》と石橋を慕う気持ちをつづっていた。

「杉谷さんのほかに、DeNAの山粼康晃投手（33）もXで集合写真を公開していました。“帝京会”にはヤクルトの清水昇投手（29）や今季で現役引退した元阪神の原口文仁さん（33）らも参加したようで、石橋さんを囲んで野球談義に花を咲かせたそうです。石橋さんといえばスポーツ番組でも帝京高校のユニフォームを着用し、芸能界でも“帝京魂”をアピール。帝京高校は今年11月に秋季東京都大会で16年ぶりに優勝し、石橋さんはXで《復活！！！魂！！！》とエールを送っていました」（スポーツ紙記者）

杉谷がXで公開した写真ではグレーのパーカーを着用し、白髪混じりのヘアスタイルにメガネをかけた石橋の姿が。右手で力強くガッツポーズし、杉谷の肩に左手を回していた。また、山粼の投稿では石橋がニコッと歯を出して笑う写真もあり、活動休止前を彷彿とさせる元気そうな姿が印象的だった。

石橋の“最新近影”にXでは、《お！貴さんちょっと肉付き良くなってる。なんだか嬉しいな》《貴さん元気そうで少しふっくらして安心しました》《石橋の顔に覇気が戻って元気そうやん》と感激する声が続々。

このように外見の変化が指摘される背景について、ある芸能ライターは言う。

「9月11日発売の『女性セブン』で、8月下旬に撮影された石橋さんの近影が掲載されたのですが、活動休止前よりもかなり痩せ細っていたのです。被っていたキャップからは白髪が見え、着用していた服が大きく見えるほど首や腕もほっそりとした印象に。石橋さんは体格が大きかっただけに、まるで別人のような風貌に衝撃が広がりました」

当時、芸能界の仲間たちも石橋を心配したという。お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼（54）は9月18日深夜放送の『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』（TBSラジオ）で、“激痩せ報道”を心配して石橋を食事に誘ったことを明かしていた。矢作によればレストランの個室で食事をしたといい、石橋は「7キロぐらい痩せた」と明かし、その場で全ての手術跡を見せてきたという。

「石橋さんの体を見た矢作さんは、ラジオで『もうガッリガリよ』と驚いていましたね。『女性セブン』の報道によれば、食道を切除する手術を受けた石橋さんは、抗がん剤の副作用に相当苦しんでいたそうです。手術によって、食事を摂ることもできなくなった時期もあったそうで……。

石橋さんは入退院を繰り返すなかで治療方針を転換し、2度目の抗がん剤治療を拒否したとも伝えられました。そのため、“激痩せ姿”とあわせて心配の声が広がっていたのです。

杉谷さんら“帝京会”メンバーが公開した石橋さんの近影もほっそりとしていましたが、約3カ月に報じられた“激痩せ姿”より肉付きがよくなっていた印象です。まだ療養中ではありますが、石橋さんが仲間と会ったり、体型が戻ってきたりしている様子にファンも安心したようです」（前出・芸能ライター）

とんねるずが昨年11月に日本武道館で開催した29年ぶりのワンマンライブで、「また、どこかでお会いしましょう」とファンに呼びかけていたという石橋。ファンと再会できる日も、そう遠くないかもしれない。