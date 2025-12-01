黒白ニットとデニムで「定番だけど可愛い」コーディネートの成功例
黒白ニットとデニムのコーディネート実例
(ニットのスタイリングサンプル)
単純だけど、シンプルすぎない黒白ニットとデニムの組み合わせをひとまとめにしてお届け。アイテム同士による相乗効果はもちろん、着方や小物の合わせ方で差がつく、コーディネートの成功例たち。
ミニマルなニットと立体的なデニム
コンパクトなリブ編みながら、そで口にだけアクセントをもたせたキレよく着られる黒ニット。デニムはトップスインがさまになる、つまんだようなタックのディテールで、地味とはまた違うシンプルなたたずまいに。
素肌をのぞかせデニムをクラスアップ
深く開いたネックラインで王道カジュアルに色気もひとさじ。生地と同色のボタンや鋭いVネックでクリーンに仕上がるタイプを選べば、ゆるめのデニムでラクしたいときにぴったり。
ふんわりしたそでのフォルムで愛嬌を
ボリュームスリーブや、そでの広がりなど、細部にこだわったかわいらしいデザインで定番セットを更新。足元は女らしさが引き立つうえに、鮮度もアップするベージュブーツを採用。
(ニットのスタイリングサンプル)
