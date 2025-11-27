「FEMMUE」の大人気シートマスクが無料でもらえるチャンス。お得すぎる公式サイト限定の「BLACK FRIDAY」セールは12月1日まで。

ボタニカルスキンケアブランド「FEMMUE」の公式オンラインストアでは、2025年12月1日9時59分まで「BLACK FRIDAY」を開催中。

特典が盛りだくさんの、年に一度のお得なキャンペーンです。

お得なイベントが3つも！

●1000円オフクーポンプレゼント

公式オンラインストアでの5000円以上の会計時に使える、1000円オフクーポンが登場。

クーポンコード記入欄に「BLACK25」と入力すると割引が適応されます。

利用回数は一人1回限り。有効期限は12月1日9時59分まで。

一部クーポン利用対象外アイテムがあります。

クーポンの後付けやポイントとの同時利用はできません。

●シートマスクが10％オフ

期間中、対象のシートマスクが10％オフで購入できます。

対象商品は以下の通り。

・ドリームグロウマスク RR（透明感・キメ）

・ドリームグロウマスク PF（ハリ・ツヤ）

・ドリームグロウマスク CP（肌引き締め・角質ケア）

・ドリームグロウマスク HR（保水・保湿）

・リップスリーピングマスク RP（ロージーペタル）

・リップスリーピングマスク VS（ビタシールド）

・リップスリーピングマスク MB（ミントブリス）

なお、定期コースは対象外です。

●シートマスクプレゼント

購入金額に応じて、人気シートマスクがもらえるキャンペーンを実施中。

【1万円以上】

・ドリームグロウマスク RR（透明感・キメ） 1枚

・ドリームグロウマスク HR（保水・保湿） 1枚

【1万5000円以上】

ドリームグロウマスク CP（肌引き締め・角質ケア）をさらに1枚配布

なお、定期購入も金額を満たしている場合はプレゼントの対象です。

プレゼントの終了は公式サイトで確認できます。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）