「FEMMUE」の大人気シートマスクが無料でもらえるチャンス。お得すぎる公式サイト限定の「BLACK FRIDAY」セールは12月1日まで。
ボタニカルスキンケアブランド「FEMMUE」の公式オンラインストアでは、2025年12月1日9時59分まで「BLACK FRIDAY」を開催中。
特典が盛りだくさんの、年に一度のお得なキャンペーンです。
お得なイベントが3つも！
●1000円オフクーポンプレゼント
公式オンラインストアでの5000円以上の会計時に使える、1000円オフクーポンが登場。
クーポンコード記入欄に「BLACK25」と入力すると割引が適応されます。
利用回数は一人1回限り。有効期限は12月1日9時59分まで。
一部クーポン利用対象外アイテムがあります。
クーポンの後付けやポイントとの同時利用はできません。
●シートマスクが10％オフ
期間中、対象のシートマスクが10％オフで購入できます。
対象商品は以下の通り。
・ドリームグロウマスク RR（透明感・キメ）
・ドリームグロウマスク PF（ハリ・ツヤ）
・ドリームグロウマスク CP（肌引き締め・角質ケア）
・ドリームグロウマスク HR（保水・保湿）
・リップスリーピングマスク RP（ロージーペタル）
・リップスリーピングマスク VS（ビタシールド）
・リップスリーピングマスク MB（ミントブリス）
なお、定期コースは対象外です。
●シートマスクプレゼント
購入金額に応じて、人気シートマスクがもらえるキャンペーンを実施中。
【1万円以上】
・ドリームグロウマスク RR（透明感・キメ） 1枚
・ドリームグロウマスク HR（保水・保湿） 1枚
【1万5000円以上】
ドリームグロウマスク CP（肌引き締め・角質ケア）をさらに1枚配布
なお、定期購入も金額を満たしている場合はプレゼントの対象です。
プレゼントの終了は公式サイトで確認できます。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）