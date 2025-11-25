ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ」の女性版「ＫＵＮＯＩＣＨＩ ２０２５秋」（午後６時半）が２４日放送され、クールビューティーなアスリートに注目が集まった。

３ｒｄステージに進んだのは、フェンシングと近代五種で二刀流を図る才藤歩夢（２９）。近代五種で元全日本女王という実力の持ち主。超難関の「クレイジークリフ」で落下し、惜しくもファイナル進出はならなかったが、放送後は自身のＳＮＳで「たくさんの応援とメッセージありがとうございます！近代五種をたくさんの方に知ってもらえると嬉しいです」と感謝をつづった。

涼しげな目元が印象的なビジュアル、１６８センチのスタイルで躍動。ネットは「テレビでなんだこの美人はと思って調べました」「ＫＵＮＯＩＣＨＩの才藤歩夢が美人すぎた」「初めて見る方めっちゃ可愛かった」「才色兼備で素晴らしい方見つけた」「才藤歩夢さんまじで可愛い」「ポテンシャル半端ないかも」「見た目がとにかく良すぎる」と奮闘ぶりにほれぼれしていた。

埼玉栄高から早大スポーツ科学部に進み、フェンシング部では女子主将も務めた。近代五種では２０１９年と２３年の全日本選手権優勝。競技だけでなく「カルティエ」「バーバリー」のモデルを務めるなど幅広く活動している。