フェイエノールトvsNEC スタメン発表
[11.23 オランダ・エールディビジ第13節](スタディオン・フェイエノールト)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 16 レオ・ザウアー
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 46 A. Ouarghi
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 49 S. van Persie
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 14 エリ・ダサ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
MF 30 ブライアン・リンセン
FW 18 小川航基
控え
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 21 ロベル
MF 35 サム・デラート
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 塩貝健人
FW 32 ビトー・ファン・クローイ
監督
Dick Schreuder
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
