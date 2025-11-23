Ç¯¶â¤ò¡È·î³Û20Ëü±ßÄøÅÙ¡É¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹Î¾¿Æ¡Ä¡£¹âÎð¼Ô¤Î¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ×ÉØ2¿Í¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï·î³Û¡ÈÌó23Ëü±ß¡É
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ÉØ2¿Í¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢·î³Û23Ëü2784±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¡Ê·î³Û´¹»»¤Ç45.5Ëü±ß¡¢¾ÞÍ¿´Þ¤à¡Ë¤Ç40Ç¯´Ö½¢¶È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡ÊËþ³Û¡Ë¤ò¹ç·×¤·¤¿³Û¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ë¡Î§¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¯¶â³Û¤ÏÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤é¸¶Â§1.9¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¡×¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È²óÅú
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«4.2¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂçÊÑ¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿À¤ÂÓ¤Ï·×55.8¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤¬À¸³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¡ÊÉ×ÉØ¹âÎð¼ÔÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ë¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï·î³ÛÌó25Ëü6500±ß¤Ç¤¹¡£
·ÇÂê¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¶â¤¬·î³Û20Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤Î¼Â³Û¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³è¡×¤Ë¤Ï¡È·î³ÛÌó40Ëü±ß¡É¤âÉ¬Í×!?
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Î¡Ö2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙ À¸³èÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÊÂ®ÊóÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ°Â´¶¤¢¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï83.2¡ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï79.8¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¼«½õÅØÎÏ¤Ë¤è¤ë½àÈ÷¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡×¡ÖÂà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï·î³Û39Ëü1000±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ2¿Í¤Î·î³Û23Ëü2784±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢15Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÂÅÅöÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½»¤Þ¤¤¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃùÃß¤äÅê»ñ¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¾Íè¤Î»Ù½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·×²èÅª¤Ê½àÈ÷¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ÎáÏÂ7Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³ÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê 2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶· ·ë²Ì¤Î³µÍ× II ³Æ¼ïÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀÅù¤Î¾õ¶· 5 À¸³è°Õ¼±¤Î¾õ¶·¡Ê12¥Úー¥¸¡Ë
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ× II ÁíÀ¤ÂÓµÚ¤ÓÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù¡ã»²¹Í4¡ä65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù¡ÊÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ë ¿Þ1 65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¡ÊÉ×ÉØ¹âÎð¼ÔÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ë¤Î²È·×¼ý»Ù －2024Ç¯－¡Ê18¥Úー¥¸¡Ë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー 2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙ À¸³èÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÊÂ®ÊóÈÇ¡Ë ÂèIII¾Ï Ï·¸åÊÝ¾ã 1¡¥Ï·¸åÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â°Õ¼±¡Ê50～51¥Úー¥¸¡Ë¡¢2¡¥Ï·¸åÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼± ¡Ê5¡Ë ¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡Ê56¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー