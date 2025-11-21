アマギフ買うだけで最大＋700ポイント！先行セール最安値が“さらに安くなる”Amazonブラックフライデー神テク
【画像でチェック】この画面がでれば最大700ポイント対象者
年に一度のビッグセール「Amazonブラックフライデー2025」が、本日11月21日（金）0時から先行セールとしてスタートしました（本セールは12月1日まで）。
今日からの先行セールのタイミングで、すでに“底値級”の商品が続々登場中。
「とりあえずカートに入れておいて、本セール中にまとめて精算」という使い方もできるので、カートを育てておくのがおすすめです。
Amazonブラックフライデーでめちゃくちゃお得なキャンペーンが始まっているのを知っていますか？それが「Amazonギフトカードを買うと最大700ポイントプレゼントキャンペーン」です。
ギフトカードそのものはセール対象商品とは違い、「ギフトカードを買って終わり」で済ませてしまいがちですが、ギフトカード＋ブラックフライデーの併せ買いを意識すると、実はかなり大きな“実質値引き”が狙えます。対象者限定ですが、周囲に確認したところ対象者は多かったので、あなたも対象かも⁉ やらなきゃ損！いったん対象者かだけでもチェックしてみてください。
■【参加方法】ここだけ押さえればOK！3ステップ
■1. エントリーボタンを押す
ログイン後、本キャンペーンページに表示される「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押します。
エントリー後の購入分のみがキャンペーンの対象となるため、必ず購入前にエントリーしておきましょう。
■2. ギフトカードを合計5,000円以上購入する
対象のAmazonギフトカード（Eメールタイプ・PDF印刷タイプ・配送タイプ）を、キャンペーン期間中に購入します。
期間中の合計購入金額に応じて、以下のポイントが付与されます。
5,000〜9,999円 → 300ポイント
10,000〜19,999円 → 500ポイント
20,000円以上 → 700ポイント
5,000円だけでも還元率は約6％。
家族で使う分をまとめて20,000円以上にして700ポイントを狙うのもアリです。
■3. キャンペーン終了日から約1週間後にポイントを受け取る
キャンペーン終了日から約1週間後に、Amazonポイント（期間限定ポイント）が付与されます。
本キャンペーンのポイント付与は1人1回のみです。
ポイントの有効期限は、ポイント確定月の翌月末まで。
例えば2025年12月にポイントが確定した場合、有効期限は2026年1月末です。
■【よくある疑問】ギフトカードは“自分用”に買ってOK？
今回のキャンペーンは、もちろん自分で買って自分で使うのもOK。
自分用に使うなら、Eメールタイプを選んで自分のメールアドレス宛に送るのがおすすめです。
届いたメールに記載されたギフト券番号を、自分のアカウントにチャージして使えます。
・ギフトカードの有効期限は発行日から10年
・クレジットカードをあまり使いたくない人にも便利
・代引き手数料を節約したい場合も、事前チャージでスムーズ
「ブラックフライデーで使い切れなかったらどうしよう…」という不安も、10年あればほとんどの人は問題なし。“今年のセール＋来年以降”まで見据えたお得な準備ができます。
■【コツ】“ポイント二重取り”するコツ
Amazonブラックフライデー期間中に買い物をするなら、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーもお忘れなく。
ポイントアップキャンペーンにエントリーし、対象期間中に合計10,000円（税込）以上の買い物をすると、購入金額に応じてAmazonポイント（期間限定ポイント）が還元されます。
プライム会員やAmazon Mastercardでの支払いなど、条件を組み合わせることで還元率がアップすることも。
なお、Amazonギフトカード自体の購入金額はポイントアップキャンペーンの対象外。一方で、ギフトカードを使って商品を購入した分はポイントアップの対象になります。
つまり、
ギフトカードを5,000円以上購入して、最大700ポイントを獲得
⇓
ブラックフライデー本番では、
ギフトカード残高＋ポイントアップキャンペーンで商品を購入
という流れが、もっとも“得する”パターンです。
■【実質最安】ギフトカード併せ買いに最適な“最安値商品”
Amazonギフトカードを購入して最大700ポイントを確保して、ポイントアップキャンペーンにエントリーしたら、次はそのギフトカード残高で「最安値アイテム」を併せ買いするのが一番お得です。
Amazonブラックフライデー先行セールでは、今年最安値を更新している商品が大量に出ています。
編集部が Keepaなどのツールを活用して調査し、
「これは底値」「これ以上の値下げは難しいのでは？」と判断した“本気で安いアイテム”を厳選して紹介。ギフトカードの最大700ポイントもらえるキャンペーンと併せれば、実質さらに値下げで買うことができますよ！！
※Amazon内での1年以内の価格を編集部スタッフが調べ、最安値と判断したものを紹介しています。
※価格は11/21時点の情報です
■【生活日用品・消耗品】
▶【Amazon限定】タオル研究所 #003 フェイスタオル 5枚セット
￥1,890 → ￥1,589（16%OFF）
→ 昨年11月以来の最安値。年末のタオル総入れ替えに最適！
▶by Amazon ソフトパックティッシュ 24個入
￥2,603 → ￥1,952（25%OFF）
→ 今年初の“1,000円台”突入で底値。即ストック推奨！
■【デジタル・ガジェット】
▶Anker Prime Charger 67W（3ポート）
￥8,490 → ￥4,690（45%OFF）
→ Amazonセール最安値更新！MacBookも充電OKの万能充電器。
▶エレコム 65W USB充電器
￥3,490 → ￥2,790（20%OFF）
→ 11月上旬よりさらに値下げ。今年の最安値！
■【PC・ゲーミング】
▶KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB
￥1,164 → ￥1,082（7%OFF）
→ いつもセールのたびに爆売れするメモリーカードもAmazon価格最安値に。
▶ロジクール M575 トラックボール
￥7,700 → ￥5,180（33%OFF）
→ 今年の底値。作業効率化におすすめ！
▶LG UltraGear 27インチ ゲーミングモニター
￥34,500 → ￥24,980（28%OFF）
→ 25,000円以下は初！完全に底値だと思われます。
■【飲料・食品】
▶コカ・コーラ 500mlPET×24本
￥2,352 → ￥1,882（20%OFF）
→ 今年の最安値更新！年末ストックに。
▶サントリー天然水SPARKLING（ラベルレス）
￥3,110 → ￥1,698（45%OFF）
→ 今年最大の値下げ幅。売切れ注意！
▶【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本
￥1,729 → ￥1,210（30%OFF）
→ こちらも今年の底値！無調整なので料理などにも使いやすい！
▶井村屋 チョコえいようかん 55gx5本×4箱
￥3,000 → ￥2,180（27%OFF）
→ 5年保管できるえいようかんのチョコ味も底値！
▶ごろグラ 日清シスコ チョコナッツ 320g×6袋
￥3,694 → ￥2,186（41%OFF）
→ かなりの値下げ率で底値！今Amazonで売れ筋1位のシリアル。
■【医薬品】
▶イブクイック頭痛薬DX
￥1,540 → ￥1,232（20%OFF）
→ ここ1年の最安値。早めのカートイン推奨！
▶[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠
￥3,290 → ￥2,260（31%OFF）
→ 3割引と大幅値下げのビオフェルミンも今のうちに！
■【リラックス】
▶めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚【Amazon.co.jp限定】
￥1,588 → ￥1,260（21%OFF）
→ 今年8月リニューアル発売以来の底値！
■【家電】
▶Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25
￥149,900 → ￥89,790（40%OFF）
→ 新型のEufyロボット掃除機も発売以来の底値！
▶シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 コンパクトタイプ
￥13,800 → ￥10,250（26%OFF）
→ コンパクトなシャープの空気清浄機も底値で約1万円に。
■【結論】アマギフキャンペーン×併せ買い最安値は“実質最強コンボ”
ギフトカード購入で最大700ポイントをゲット
→ その残高＋ポイントアップ適用で最安値アイテムを買う
という流れは、ブラックフライデーで最も得する黄金ルートです。
■【要点】アマギフ最大700ポイントキャンペーン参加ルール
■対象のギフトカード： Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)のみ。
■対象期間： 2025年11月14日（金)18時00分から2025年12月23日（火)23時59分
■対象者： 対象者限定キャンペーン。ログイン後、キャンペーンページ上に「キャンペーンにエントリーする」ボタンが表示された人のみ対象。
■対象条件：「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押した後に、対象のギフトカードをキャンペーン期間中に購入すること。
※エントリー前の購入は対象外です。
※対象期間中に「注文・支払い・発送」まで完了している必要があります。
■ポイント付与上限： 1人1回
■ポイント付与時期： キャンペーン終了日から約1週間後
■ポイント有効期限：ポイントが確定される月の翌月末まで。
（例：2025年12月24日にポイント確定 → 2026年1月末が有効期限）
その他、Amazonギフトカードの返品不可・規約違反時のポイント取消などの詳細は、Amazon公式のキャンペーンページおよび各種規約で確認してくださいね。
■【要確認】Amazonブラックフライデー2025開催期間
2025年のブラックフライデーセールは、
先行セール：11月21日(金)0時〜11月23日(日)23時59分
本セール：11月24日(月・振替)0時〜12月1日(月)23時59分
先行＋本番あわせて合計11日間楽しめる大型セールになっています。
お得なキャンペーンとブラックフライデー本番を上手に組み合わせて、2025年最後のビッグセールを、ぜひ思い切り楽しんでくださいね！
テキスト＝YYY