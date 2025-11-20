【スヌーピー生誕75th】ファン必見！ 公式ブック『エッセンシャル・ピーナッツ』
スヌーピーでおなじみの『PEANUTS（ピーナツ）』の空前絶後の豪華愛蔵本が誕生！ オールカラーで別冊漫画ほか貴重な特典を収めた特典BOX＋美麗ケース入りの公式ブック『エッセンシャル・ピーナッツ』が刊行される。
河出書房新社より、スヌーピー、チャーリー・ブラウンほか数々の人気キャラクターが登場する漫画『ピーナッツ』の生誕75周年を記念した豪華愛蔵本『エッセンシャル・ピーナッツ 史上最高の漫画と世界的に有名なスヌーピーのすべて』が、2025年12月23日に刊行される。
米国の漫画家チャールズ・M・シュルツが生み出した、 ”世界でもっとも偉大な漫画” といわれる『ピーナッツ』。
その生誕75周年を記念して、アメリカ本国の公式関係者が総力を挙げて編集・制作し、この11月に発売された『The Essential Peanuts by Charles M. Schulz: The Greatest Comic Strip of All Time』（Abrams ComicArts）の日本語版が早くも発売を迎える。
『エッセンシャル・ピーナッツ 史上最高の漫画と世界的に有名なスヌーピーのすべて』には、「エッセンシャル・ピーナッツ75選」編集委員会が厳選した総計500編近い作品を収録。75周年を記念して、『ピーナッツ』全1万7897編より〈必読／エッセンシャル〉作品「75」編を選出している。
各作品の解説とともに、編年体で『ピーナッツ』とシュルツの歩んだ歴史を丁寧に掘り下げ、また、シュルツの元アシスタントや編集者、翻訳者たちといった『ピーナッツ』関係者による書き下ろし寄稿が随所に掲載。
日本からは、『ピーナッツ』ライセンス事業を長く手がけて不動の人気を支えた立役者の一人、松永秋男（ユナイテッド・メディア株式会社元代表取締役社長）、そして、『ピーナッツ』個人全訳を世界でただ一人成し遂げた詩人、谷川俊太郎の2名が参加している。
本書のためにカラー化された作品を含め、収録作のほとんどがカラーで楽しむことができる。
原書のブックデザインは、村上春樹や手塚治虫などの英語版デザインでも知られる、世界的に著名なブックデザイナー、チップ・キッドが担当。
日本語版では、芥川賞候補作から翻訳小説、人文書、ベストセラーコミックまで、数々のブックデザインを手がけてきた装幀家の川名潤が担当し、原書の魅力を最大限に活かしたキュートで上質なデザインが実現されている。
日本語版美麗ケースには、公式ブックと全5種類の豪華特典入り特典ボックスが収められている。
特典内容は、貴重な復刻漫画の別冊「デル版ピーナッツ」（オールカラー32頁）、復刻イラスト8点、ステッカー（静電気吸着フィルム）5点、ポストカード8点、アイロン接着ワッペン1点。どれもここでしか手に入らない、圧巻の限定アイテムとなっている。
本書は期間限定2026年3月末まで刊行記念特価でご用意。
かねてからの読者はもちろん、キャラクターファン、初めて漫画作品を手にする方にとっても、『ピーナッツ』の魅力を堪能するために最適の一冊、ぜひこの機会をお見逃しなく。
