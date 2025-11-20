´°À®¤·¤Æ1Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¡×¡Ä½½¾ò±ØÁ°¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¾¦¶È¥â¡¼¥ë¡¡¸½ÃÏ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÉ¾È½
¡ÖÇÑÔÒ¤Î¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦±½¤ÏËÜÅö¤«¡©
½½¾ò±Ø¡ÊÅìµþËÌ¶è¡ËËÌ¸ý¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿Ê£¹ç¥Ó¥ë¡Ø¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼½½¾ò¡Ù¤¬¡Ç24Ç¯9·î¤Ë´°À®¤·¤¿¡£¥¿¥ï¡¼¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉôÊ¬¤Î¡ØTHE TOWER JUJO¡Ê¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼½½¾ò¡Ë¡Ù¤È¾¦¶È¡¦¸ø¶¦»ÜÀßÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡ØJ& MALL¡Ê¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½½¾ò±ØÀ¾¸ýÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þÊÕÀßÈ÷´Þ¤á¡¢Â¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÇÑÔÒ¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´°À®¸å¤«¤é1Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤Ç¤â¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Êª·ï¤ÏJRºëµþÀþ¡¦½½¾ò±ØËÌ¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¤¹¤°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£ÃÏ¾å39³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î·úÊª¤òÍÚ¤«¤ËÎ¿²ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎµðÂç¤µ¤Ï³Î¼Â¤Ë³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤Ï¡ÈÉâ¤¤¤Æ¡É¤¤¤ë¡£¥Ó¥ë¤Î³°¸«¤Ï¶áÇ¯¤è¤¯¤¢¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ï¡¼´ðÃÅÉô¤Ë¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ø¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¡Ù¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤Î3¡Á4³¬¤Ë¤ÏÅÔÀÇ»öÌ³½ê¤È¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÌÜÅª¥ë¡¼¥à¤ä¥Û¡¼¥ë¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊ¸²½»ÜÀß¡Ø¥¸¥§¥¤¥È¥¨¥ë¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È´ÇÈÄ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢½Ä5¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ß²£4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1/4¤Û¤É¡£¶õ¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¾¾²°¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÍÌ¾¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¡ÖÇÑÔÒ¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãë´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¿ÍÄÌ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÅ¹¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£±ØÁ°¤ÎµðÂç¤Ê¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤¬´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼³¹¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»ÒÏ¢¤ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤é¤Ë¤Ï¹¥É¾
½½¾ò±ØÁ°¤Ç¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤³¤Î¥Ó¥ë¤ò¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊªÄÁ¤·¤µ¤Ë¿ô²óÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
30Âå°Ê¾å¤«¤éÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇã¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½Ä¤ËÄ¹¤¤¤«¤éÇã¤¤Êª¤·¤Ë¤¯¤¤¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¤¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤ó¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÇÇã¤¤Êª¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ä»Ò¶¡Ï¢¤ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö4³¬¤Ë¾®¤µ¤¤¹¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬¤½¤³¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¤ÇÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Î¶á½ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö4³¬¤Ë¹¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÍ§Ã£¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤À¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤ËTikTok¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÁ°¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
½½¾ò¤Ë¤Ï±ØÁ°¤«¤éËÌ¤Ø¹¤¬¤ë¡ÖÅìµþ»°Âç¶äºÂ¡×¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ø½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£½»Ì±¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¡Ê¤È¤¯¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£½½¾ò±Ø¶áÊÕ¤ËÄ¹Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¦Å¹³¹ÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢17¡Á18»þ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Ï¡Ö¹âµé»Ö¸þ¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö°ËÀªÃ°¤Ï¡È¥â¥Î¡É¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¹âµé¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¦¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬À¤´ÖÏÃ¤â¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¤Ë¤Ïµï¼ò²°¤¬Ìµ¤¤¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ëµï¼ò²°¤¬Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÃÎ¿Í¤È·Ú¤¯°û¤â¤¦¤Ã¤Æ»þ¤Ï¾¦Å¹³¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¡¢½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¤ÎÁÛÄêµÒÁØ¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë½»Ì±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤êÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¿¿·½»Ì±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÄÂÎÁ¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£¥¸¥§¥¤¥È¥â¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÚÃ±²ÁÊ¿¶Ñ¤Ç3Ëü±ß¤Û¤É¡¢½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ÏÊª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ2Ëü4000±ß¤Û¤É¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ç¡¢½ÐÅ¹¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸½ÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤Î¡È²¹ÅÙº¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È·úÀß¤¹¤ëºÆ³«È¯¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËÉºÒ¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òëð¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÃÏ°è¤Î»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ä¡ÄÎã¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸µµ¤¤Ê¾¦Å¹³¹¤Î¤¹¤°²£¤Ë¾®¤®¤ì¤¤¤Ê¾¦¶È¥â¡¼¥ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çò»æÎÐ