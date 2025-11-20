映画『ハリー・ポッター』シリーズで主演を務めたダニエル・ラドクリフが、新たにドラマ版でハリー・ポッター役を引き継ぐドミニク・マクラフリンと手紙のやり取りをしたことを明かしている。

米情報番組「グッドモーニング・アメリカ」に出演したラドクリフは、「ハリーを演じる人が皆、自分に連絡をとる必要はない」としつつ、「僕からドミニク（・マクラフリン）に手紙を書いて送ったら、とても素敵な返事が返ってきました」と明かした。

手紙を通して「子役たちの人生に“亡霊”のように関わるつもりはないと言いたかった」というラドクリフ。そして何よりの目的は、次の思いを伝えることだったという。

「最高の時間を過ごしてほしい。できれば、僕が経験した以上の体験を。僕はすごく楽しかったけれど、君にはもっと素晴らしい体験をしてほしい。」

ラドクリフは「本当にそう願っています。彼や他の子役たちを見ると、抱きしめたくなるんです。本当に幼く見えて」と語り、かつての自分と重ね合わせる思いもあったという。

「彼らの姿を見ながら、“ああ、自分があの年齢で同じことをやっていたなんて信じられない”という気持ちになります。でも同時に、とても微笑ましく思うし、彼らが素晴らしい時間を過ごしていることを願わずにいられません。」

なおラドクリフは、ドラマ版のオーディションが始まる1年以上前にも、新キャストについて「バトンが受け継がれることにとてもワクワクするけど、僕が物理的にバトンを渡す必要はないと思っている」といた。その気持ちは変わらず、アドバイスを与えるよりも、新たな子役たちの成功と充実を心から願っているようだ。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は現在撮影中。2027年に米HBOおよびHBO Maxでリリース予定。

