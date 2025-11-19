定番どんぶりが新鮮な味わいに。お手軽すぎる「もやし入り親子丼」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■定番メニューにもやしを加えて新鮮な味わいに
1人分：430kcal
塩分：1.7g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約200g）
とりひき肉…80g
溶き卵…2個分
温かいご飯…小どんぶり2杯分
A
・だし汁…1/2カップ
・砂糖…大さじ1/2
・酒、しょうゆ…各大さじ1
■【作り方】
1 小さめのフライパンにAを入れて中火にかけ、煮立ったらひき肉を加え、ほぐしながら煮る。
2 肉の色が変わったらアクを取り、もやしを加えてざっと混ぜ合わせる。
3 もやしがしんなりしたら溶き卵を回し入れ、ふたをして好みのかたさに火を入れる。
4 ご飯を器に盛り、3を汁ごとのせる。
料理／伊藤朗子、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』