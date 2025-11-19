定番メニューにもやしを加えて新鮮な味わいに


いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■定番メニューにもやしを加えて新鮮な味わいに

もやし入り親子丼

もやし入り親子丼（料理・伊藤朗子、撮影・澤木央子）


1人分：430kcal

塩分：1.7g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約200g）

とりひき肉…80g　

溶き卵…2個分　

温かいご飯…小どんぶり2杯分　

A

・だし汁…1/2カップ

・砂糖…大さじ1/2

・酒、しょうゆ…各大さじ1

■【作り方】

1　小さめのフライパンにAを入れて中火にかけ、煮立ったらひき肉を加え、ほぐしながら煮る。

2　肉の色が変わったらアクを取り、もやしを加えてざっと混ぜ合わせる。

3　もやしがしんなりしたら溶き卵を回し入れ、ふたをして好みのかたさに火を入れる。

4　ご飯を器に盛り、3を汁ごとのせる。

料理／伊藤朗子、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』