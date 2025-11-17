来年２月で閉店するマルイシティ横浜＝１０月２８日、横浜市西区

横浜駅東口の商業施設「マルイシティ横浜」（横浜市西区）が、来年２月末で閉店する。若手ビジネスパーソン向けのアパレルを主力に２９年前に開店。電子商取引（ＥＣ）の普及でモノからコト消費に軸足を移し、ホビー系に売り場展開を移行していたが、業績を改善できなかった。

マルイシティ横浜は、１９９６年９月に建て替えられた入居する高層ビル「スカイビル」の完成と同時に入居。地上２〜８階と地下１〜２階部分に構え、売り場面積は約１万６５００平方メートルで約８０のテナント店舗を展開。年間来場者は約９００万人という。営業年数は２９年で、横浜駅周辺の商業施設で中堅に当たる。

２０２４年度の売上高は約１２４億円。前年度から微増したが、最盛期の１９９８年度（約２５５億円）と比べて半減した。人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の公式ショップ「ポケモンセンターヨコハマ」を２０１８年、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区から誘致。中古品販売の「駿河屋」も１９年に呼び込み、ホビー系中心の売り場に切り替えていた。

マルイはファッションビルとして、若手ＯＬやビジネスマン向けのアパレルが主力だった。２０１０年代からＥＣの普及に対応し、テナント構成をホビー系に移行。一部店舗はファミリー層向けのショッピングセンター「モディ」に業態を転換している。