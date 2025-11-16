狩猟免許を２０２１年９月に取得している、お笑いコンビ・ガクテンソクのよじょうさんが自身のＳＮＳを更新。

狩猟に関して綴りました。



【写真を見る】【 ガクテンソク・よじょう 】 「本日から猟期に突入です。皆様ご安全に！！」 ２０２１年に狩猟免許を取得 投稿写真に反響 「熊に気をつけて！」





よじょうさんは「本日から猟期に突入です。皆様ご安全に！！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、山中で猟銃を手にして佇む、よじょうさんの姿が見て取れます。



この投稿には「熊に気をつけて！」・「よじょうさんこそご安全に！ 昨今のニュース（熊の絵文字）目にするたびに 同時に猟友会のこと、よじょうさんのこと 考えています」・「よじょうさんこそお気をつけて！！ 猟友会さん達今年は特にお忙しいと思います。くれぐれもお気をつけくださいませ！」・「全国で被害続出なので、気を付けてお願いします」などの反響が寄せられています。







【 ガクテンソク・よじょうさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1981年07月30日

身長/体重：169cm /58kg

血液型：O型

出身地：兵庫県 宝塚市

趣味：読書/雨乞い/茶道(8年程度していました)/狩猟

出身/入社/入門：2005年



【担当：芸能情報ステーション】