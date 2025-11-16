「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「なぜ？」は相手を追い詰める

多くの人は「なぜ？」という質問を、思考を深めるための良い言葉だと思っています。

ビジネスの現場でも「なぜなぜ分析」と呼ばれる手法があり、課題の本質を掘り下げる姿勢として評価されることが多いでしょう。

けれども実際には、この「なぜ？」という言葉、使い方を間違えると相手を追い詰める言葉になります。

たとえば、初対面の場で次のように言われたらどう感じるでしょうか。

・「なぜこの会社を選んだんですか？」

・「なんでそのやり方にしたんです？」

質問している本人は、興味を持っているつもり。しかし聞かれた側は、理由を説明しないといけない空気を感じ取ります。

人によっては、上から目線に感じたり、追い詰められているように感じてしまうでしょう。

頭のいい人は、事実から始める

相手は本音を話さず、表面上の会話しか成立しなくなります。

賢い人は、相手の思考を掘る前に事実をそろえることを重視します。

たとえば

・「このプロジェクト、なんで始めたんですか？」

であれば、次のように言い換えます。

・「このプロジェクト、最初に始めたのはいつですか？」

このように、事実を尋ねる質問に置き換えるだけで、相手は考え込まず、思い出しながら話せます。会話がスムーズになり、信頼も生まれます。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）