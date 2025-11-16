¥°¥é¥â¥¢¥Ö¥é¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¤Ë2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î2¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
°éÆý¥Ö¥é¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥°¥é¥â¥¢¥Ö¥é¡×¥·¥êー¥º¡£¤½¤ÎÃå¤±¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ÈÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Å¤¯¤ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤âÂÔË¾¤Î¿·¿§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¡×¤È¡¢È©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¾åÉÊ¤ËºÝÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥Ñー¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Î2¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¹âÉ¾²Á¥ì¥Ó¥åー¤¬Â³¤¯¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹♡
¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¤Ë2025Ç¯¿·¿§ÅÐ¾ì
¥·¥êー¥ºÎß·×139ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢7,000·ï°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ÇÁí¹çÉ¾²Á4.47¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¡Ö¥°¥é¥â¥¢¥Ö¥é¡×¡£
¤½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¤Ï¡¢È¯Çä°ÊÍè¥ì¥Ó¥åー4.60¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¿·¿§¤Ï¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¡×¤È¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¡Ö¥Ñー¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¥ìー¥¹¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤â¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥â¥¢¥Ö¥é¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¤Ë2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î2¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¡È¤Õ¤ó¤ï¤êÃ«´Ö¡É¡ß¡È´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤ÎÈëÌ©
¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¤Ï¡¢Áí¥ìー¥¹¤Ë¤è¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ë¥«¥Ã¥×É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
ÌÊ¥«¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ï¥°¥é¥â¥¢¥Ö¥é¤ÈÆ±¤¸¿¼¤µ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÃæ±û¤Ø´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê¡È¤Õ¤ó¤ï¤êÃ«´Ö¡É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¹â¤¯°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¡È´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¼«Ê¬¤Î¶»¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬´°À®¤¹¤ë¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¢ö
¹âµé´¶¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤³¤À¤ï¤êÀß·×
2Íá¥ìー¥¹¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿Áí¥ìー¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¹âµé´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Þ¤ÇºÙ¤ä¤«¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ¾åÊÕ¤Ï¥´¥à¤ò»È¤ï¤ºÎ¢ÂÇ¤ÁÆó½Å»ÅÍÍ¤Ç¿©¤¤¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥«¥é¥ìー¥¹¤ÇÇØÃæ¤ÎÃÊº¹¤â·Ú¸º¡£¥«¥Ã¥×Î¢¤Ë¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¥ê¥Õ¥È¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²£¹¤¬¤ê¤òËÉ»ß¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ìÉÛ¤Ë¤ÏÌÊ100¡óÅ·¼³¡¢ÀöÂõ¥Íー¥à¤Ï¥Ñ¥Ã¥É°õºþ¤ÇÈ©Åö¤¿¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¡ý¡£
¥·¥çー¥Ä¤â¥ìー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥çー¥Ä¡×¤È¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¤ªÊ¢¤ª¤µ¤¨¥·¥çー¥Ä¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¿§¤Ç³Ú¤·¤à¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡É
¿Íµ¤¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥é¥¤¥¯¥Ö¥é¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¿§¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â½÷À¤ÎÈ©¤Èµ¤Ê¬¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë2¿§¡£Ãå¤±¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¹âµé´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¤ÏÀÇ¹þ5,500±ß¡¢¥·¥çー¥Ä¤Ï2,090±ß¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¡£
ËèÆü¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¤è¤ê¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡