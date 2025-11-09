米セレブタレントのキム・カーダシアン（４５）が８日、自身のインスタグラムを更新。７月に受験したカリフォルニア州司法試験に不合格だったことを公表した。その上で、今後も弁護士を目指し、挑戦し続けることを誓った。

キムはインスタストーリーで、「まだ弁護士にはなれていません。テレビでは弁護士役を演じているけれど…」と前置きし、「法律の道を歩み始めて６年になりますが、合格するまで諦めません。近道もなければ、諦めることもありません。ただひたすら勉強を続け、さらに強い決意を持って臨みます」と明言した。

続けて、「これまで応援し、励ましてくださった全ての方に感謝します」とし、「目標に届かなかったことは失敗ではありません。むしろ原動力になります。合格まであと一歩だったので、さらにやる気が湧いてきました。頑張ります！」と不屈の精神を示した。

キムは２０１８年、カリフォルニア州の法律事務所研修プログラムに参加し、弁護士を目指す道を歩み始めた。このプログラムは、ロースクールに通う代わりに、資格を持つ弁護士の下で実務研修を受ける制度だ。

２０２１年には３度の不合格を経て、カリフォルニア州の司法試験受験資格を得るための検定に合格したことを発表した。