【WATWING】の理想のデートプランって？思わず恋に落ちる「女のコの服装」をご紹介！

男のコに恋されるお洋服って、なにを着ればいいの？ と悩める女のコたちへ！今回は、ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGに全面協力してもらい、思わず“恋”に落ちてしまう女のコの服装＆理想のデートプランを教えてもらいました。メンバーそれぞれのリアルなコメントは要チェックです♡

WATWING全面協力♡ オレたちのBEST恋落ち服！

Rayで連載を持つ、ダンス＆ボーカルグループWATWING。今をときめく彼らが思わず“恋に落ちる”女のコの服装は？

理想のデートプランとともに、教えてもらいました♡

Cordinate 福澤希空の恋落ち服♡ さわやかとろけるクールガール

オトナの余裕を感じさせる落ち感コーデにキュン

軽やかなワンピにミュールあわせが、絵に描いたようないいオンナ♡ メンズっぽ〜なチェックシャツはクロップド丈で女性らしさを。

福澤希空のコメント

「ワンピースとさわやかな色みが好きで、大人っぽさと幼さの中間くらいのバランスがいい！海でお散歩したり、砂場で遊んだりが理想です♡」

レースワンピース 18,700円／COCO DEAL（ココ ディール）チェックシャツ 9,790円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ミュール 9,200円／Olu. 

Cordinate 桑山隆太の恋落ち服♡ THE・シンプルガール

圧倒的なこなれ感は白Tデニムで即ゲット♡

デニムオンデニムにスニーカーの王道カジュアルはメンズウケの鉄板。

桑山隆太のコメント

「理想のデートドライブアウトレット！ 白Tにサングラスジーンズスニーカーが一番ですね。着飾らない自然体な姿がいいなと思います！」

Tシャツ 6,050円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）デニムパンツ 16,500円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 デニムジャケット 38,500円／G-STAR（ジースター インターナショナル）サングラス 6,000円／OWNDAYS スニーカー 9,900円／コンバース 

Cordinate 郄橋颯の恋落ち服♡ 知的でオトナな明るめコーデ

グレー×白のツートーンで品のよさをアピール

シックなジャケットに肌が透ける薄手のニットスカートで、レディに仕上げて。

郄橋颯のコメント

「ジャケットなどのキレイめな服に白のアイテムが上手に生かされていると、明るさもあり素敵だなって思います。映画館デートができたら最高ですね〜！」

フレアージャケット 18,700円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 キャミソール 4,894円／ILLIGO（HANA SHOWROOM）ニットスカート 18,700円／HONEY MI HONEY パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

