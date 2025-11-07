カブスが今永昇太投手（32）にクオリファイング・オファー（QO）を提示したと6日（日本時間7日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。

米メディアによると、今永をめぐってはメジャー移籍2年目が終了した今オフ、球団は3年総額5700万ドル（約87億円）の契約延長の権利を行使せず、今永側も来季年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約を結ぶ選択権を行使しなかったという。

「クオリファイング・オファー」は今季の所属球団が規定額で1年契約を結べる制度で、今季の規定額は2202万5000ドル（約33億9000万円）。6日（同7日）が提示期限で今永側が受諾すれば残留、拒否ならFA市場に出ることになる。

「MLB.com」によると、今季は今永をはじめ、フィリーズ・シュワバーやカブス・タッカー、ブルージェイズ・ビシェットら13人にQOが提示された。ただ、12年に制度導入以降、QOを球団側から受けて、受け入れた選手はわずか14人という。

今永は昨季は15勝3敗、防御率2.91の好成績をマークしたが、今季は故障離脱もあって25試合で9勝8敗、防御率3.73だった。