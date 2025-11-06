ライオンの「デントヘルス薬用ハミガキ DXプレミアム」

口の中の健康が気になり始めた中高年を中心に薬用成分入り歯磨き剤を使う人が増えている。歯磨き時に心地よい温かさが口の中に広がる商品に加え、薬用成分をシリーズ史上最多にした商品が登場。植物由来成分配合のロングセラーもリニューアルで虫歯予防成分を増量した。（共同通信社＝出井隆裕記者）

花王は10月に「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」を発売した。約40度の心地よい温かさが3分ほど続く。「歯茎の組織修復成分が奥まで届いて内側まで浸透する」と同社担当者。抗炎症成分や殺菌成分で歯周病を防ぐ。「和漢ゆず＆ハーブの香味」で爽やかな歯磨き時間が楽しめる。85グラム入りで参考価格は1380円前後。

ライオンは9月から「デントヘルス薬用ハミガキ DXプレミアム」の販売を始めた。薬用成分が炎症のもとになる老廃物の蓄積を抑制。歯茎の修復力を高めて歯槽膿漏を予防する。シリーズ史上最多の薬用成分を配合した。「11の効能で歯と歯茎をトータルでケアできる」（同社広報）。90グラム入りの参考価格は2180円前後。

小林製薬の「生葉」は今年で発売25周年を迎えたロングセラーだ。植物由来の薬用成分ヒノキチオールは歯周病菌の殺菌のほか、歯を支える骨を守り、歯茎細胞を活性化させる作用がある。4月の刷新に伴い、虫歯予防成分のフッ素の量を増やし、高濃度配合処方にした。100グラム入りで希望小売価格は1100円。（いずれも価格は変動する場合があります）

小林製薬の「生葉」

花王の「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」