¡Ö»õ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤à¤·»õ¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¿ÇÎÅ¼¼¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤à¤·»õ¤ÏÄË¤ß¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ºï¤ë²»¤ä¿¶Æ°¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»õ²Ê°å»Õ¤È¤·¤ÆÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤à¤·»õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·»õ¤Ï´µ¼ÔËÜ¿Í¤â¡Ö¤·¤ß¤ë¡×¡ÖÄË¤¤¡×¤È°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤­¤ä¤¹¤¯¡¢»õ²Ê°å±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÐ½è¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤