「スマホどこ行った！？」→【3COINS】の「おしゃれショルダー」で解決！

必要なときにさっと取り出したいスマホ。肝心なときに「どこに入れたっけ？」とならないように、スマホショルダーを持っておくと便利です。【3COINS（スリーコインズ）】では、おしゃれなスマホショルダーが複数ラインナップ中。今回は、コーデのアクセントにもなりそうなデザインをピックアップします。

シンプル可愛い！ なみなみデザインがさりげないアクセントに

【3COINS】「なみなみスマホショルダー」\330（税込）

波打つデザインが遊び心を感じさせるスマホショルダー。レザー調素材でカジュアルすぎず、コーデの邪魔になりにくいシンプルさが魅力です。ゴールド金具も程よいアクセントに。カラーはアイボリーとブラックの2色展開。どちらもさまざまな着こなしに馴染みそうなので、2色買いもありかも。

乙女心をくすぐられそう！ くしゅっとリボンのフリルショルダー

【3COINS】「リボンフリルショルダー」\330（税込）

こちらのスマホショルダーは、コーデのアクセントになりそうなフリルが目を惹きます。くしゅとギャザーを寄せたリボンが可愛らしく、装いにガーリーさをプラス。先端の華奢なリボンにも乙女心をくすぐられそうです。カラーはブラック・ホワイトがラインナップ。

大人っぽい印象のレザー調素材

【3COINS】「フェイクレザービーズ付きスマホショルダー」\550（税込）

ころんと可愛らしい木製ビーズが付いた、レザー調スマホショルダー。存在感がありつつもナチュラルな印象です。長さは調節可能なので、厚手アウターの上からも掛けやすいはず。落ち着いたムードでカジュアルにもきれいめにも合わせやすいから、持っておくと重宝するかも。カラーはベージュとアイボリーの2色展開。

パールビーズが華やかでネックレス代わりにも！

【3COINS】「パールビーズスマホショルダー」\660（税込）

アクセサリー感覚で使えそうなこちらは、装いに女性らしさをプラス。パールビーズのツヤ感が上品で存在感があります。シンプルなコーデもぐっと華やかに見えそう。カラーは高見えするシルバーとゴールドの2色。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu