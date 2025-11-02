◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を迎える。大谷翔平投手（31）が「1番・DH兼投手」で先発出場する大一番を前に、デーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行った。

ロバーツ監督は、大谷はどのくらいなげられるのかと聞かれ「何イニング投げるかはまだ分からない。出てきてどう見えるか、どう投げるか、どう感じるか次第。だから、あまり先入観を持たず、状況を見ながら判断していきたい。（投手起用プランは）ゲームの進み方次第だから予測はできない。大事なのはまず大谷の投球次第だ」と語った。

さらに「昨夜彼と話して、先発でいくと彼自身が言った。先発なら、できるだけ長く引っ張れる。リリーフだと使い方が限られるから、理にかなっている。どれくらい投げられるかは分からないけど、調子がいいなら続投させる」と説明した。

大谷は10月28日（同29日）のWS第4戦に先発。前日の第3戦で延長18回を戦う激闘も影響したのか、6回6安打4失点で敗戦投手となった。登板間隔は中3日。通常の先発登板後の登板間隔としては自身初となる。また、前年度MVP選手がWS第7戦に登板するのは1934年ディジー・ディーン、1945年ハル・ニューハウザー、1956年ドン・ニューカム、1968年ボブ・ギブソンに続き57年ぶり5人目。さらに米出身以外の選手が先発するのもMLB史上5人目で、2017年のダルビッシュ有以来で日本人2人目となる。