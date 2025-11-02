ノルディックスキー・ジャンプ男子で、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１日、札幌市内で行われたトークショーに出席し、まな弟子に“五輪４冠指令”を出した。「陵侑が絶好調になると誰も手を付けられない。五輪では金４つ取ってきてほしい」。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は「貢献できるように頑張ります」と笑顔で応えた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪では新たに追加されるスーパー団体に加え、ノーマルヒル、ラージヒル、混合団体の４種目が実施される。ノーマルヒルとラージヒルは前回大会でメダルを獲得し、混合団体は今夏グランプリ最終戦で優勝。スーパー団体は五輪テスト大会（イタリア）で２位と全種目で好調を維持しており、レジェンドの指令をかなえる可能性は十分ある。

この日、札幌・大倉山ジャンプ競技場で開催予定だったＵＨＢ杯は、悪天候のため中止となった。２日に同会場で行われる全日本選手権に出場し、その後は本格化するシーズンに備えていく。小林陵は「（来年１月の）札幌Ｗ杯で勢いづけて五輪に臨みたい」と思い描いた。