セサミストリートマーケットから「ホリデー」限定BOX＆カフェメニューが登場♡

セサミストリートマーケットが贈る、2025年のホリデーシーズンがいよいよ到来。池袋サンシャインシティ店とららぽーと豊洲店では、11月4日（火）より「HOLIDAY PARTY SPECIAL BOX」と「COZY HOLIDAYS」をテーマにした限定メニューが登場します。チキンやピザが詰まったパーティーボックスから、見た目も可愛いドーナツやキャラクターラテまで♡クリスマスを盛り上げる特別なラインアップをご紹介します。

セサミストリートマーケットのホリデー限定BOXが登場

「HOLIDAY PARTY SPECIAL BOX」では、人数やシーンに合わせて選べる5種類のテイクアウトBOXが登場。

人気のアメリカンピザを詰めた「パーティーピザボックス」（2～3人前／2,420円）は、“HAPPY HOLIDAYS”のメッセージ入りボックスがポイント♪

サクッと香ばしい生地にチーズがとろけ、見た目も味もパーティーにぴったり。

エルモセット

価格：2人前・2,700円

クッキーモンスターセット

価格：3～4人前・3,800円

さらに、ボリューム満点の「チキンボックス」は2種類。どちらもフライドチキン、カントリーウェッジフライ、プチドーナツ入りで満足感たっぷりです。

エルモセット＆パーティーピザボックス

価格：2人前・4,860円

クッキーモンスターセット＆パーティーピザボックス

価格：3～4人前・5,960円

また、ピザとチキンを一緒に楽しめる贅沢なセットもラインアップ。

予約は11月4日（火）～12月12日（金）まで、店頭のみで受付。お渡しは12月19日（金）～25日（木）となっています。家族や友人とのホリデーパーティーを、セサミの仲間たちと一緒に楽しんで♪

銀座コージーコーナーの芋スイーツ♡おうちで楽しむ「Let’s芋ホリデイ」登場！

カフェエリアでは、「COZY HOLIDAYS」をテーマにしたスイーツ＆ドリンクが登場。

まるでリースのようなビジュアルの「ブロンテピスタチオドーナツ」（590円）は、シチリア産ピスタチオとラズベリーの贅沢な組み合わせ。

「ホワイトショコラベリードーナツ」（360円）はホワイトチョコとベリーの甘酸っぱさが絶妙で、「レモンメレンゲドーナツ」（360円）は爽やかな酸味と軽やかなメレンゲのバランスが◎。

さらに、キャラクタードーナツ3個とホリデードーナツ3個を詰めた「ホリデードーナツボックス」（2,960円）はギフトにもおすすめ。

また、サンタ帽をかぶったエルモやプレゼントを抱えるアーニー＆バートを描いた「キャラクターラテ」（650円）も、ホリデー限定デザインで登場します。

販売期間は11月4日（火）～12月25日（木）まで。冬のティータイムがもっと楽しくなる、心ときめく限定メニューです♪

セサミストリートマーケットで過ごす心あたたまるホリデー

今年のクリスマスは、セサミストリートマーケットのホリデー限定メニューで笑顔あふれるひとときを過ごしてみませんか？

ボリューム満点のパーティーBOXや見た目も可愛いスイーツは、家族や友人との時間をより特別なものにしてくれます。

ホリデーシーズンならではの限定フードとスイーツで、心も体もあたたまる幸せなクリスマスをお楽しみください♡