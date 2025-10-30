セサミストリートマーケットから「ホリデー」限定BOX＆カフェメニューが登場♡
セサミストリートマーケットが贈る、2025年のホリデーシーズンがいよいよ到来。池袋サンシャインシティ店とららぽーと豊洲店では、11月4日（火）より「HOLIDAY PARTY SPECIAL BOX」と「COZY HOLIDAYS」をテーマにした限定メニューが登場します。チキンやピザが詰まったパーティーボックスから、見た目も可愛いドーナツやキャラクターラテまで♡クリスマスを盛り上げる特別なラインアップをご紹介します。
セサミストリートマーケットのホリデー限定BOXが登場
「HOLIDAY PARTY SPECIAL BOX」では、人数やシーンに合わせて選べる5種類のテイクアウトBOXが登場。
人気のアメリカンピザを詰めた「パーティーピザボックス」（2～3人前／2,420円）は、“HAPPY HOLIDAYS”のメッセージ入りボックスがポイント♪
サクッと香ばしい生地にチーズがとろけ、見た目も味もパーティーにぴったり。
エルモセット
価格：2人前・2,700円
クッキーモンスターセット
価格：3～4人前・3,800円
さらに、ボリューム満点の「チキンボックス」は2種類。どちらもフライドチキン、カントリーウェッジフライ、プチドーナツ入りで満足感たっぷりです。
エルモセット＆パーティーピザボックス
価格：2人前・4,860円
クッキーモンスターセット＆パーティーピザボックス
価格：3～4人前・5,960円
また、ピザとチキンを一緒に楽しめる贅沢なセットもラインアップ。
予約は11月4日（火）～12月12日（金）まで、店頭のみで受付。お渡しは12月19日（金）～25日（木）となっています。家族や友人とのホリデーパーティーを、セサミの仲間たちと一緒に楽しんで♪
銀座コージーコーナーの芋スイーツ♡おうちで楽しむ「Let’s芋ホリデイ」登場！
ホリデームード満点♡限定ドーナツ＆ラテ
カフェエリアでは、「COZY HOLIDAYS」をテーマにしたスイーツ＆ドリンクが登場。
まるでリースのようなビジュアルの「ブロンテピスタチオドーナツ」（590円）は、シチリア産ピスタチオとラズベリーの贅沢な組み合わせ。
「ホワイトショコラベリードーナツ」（360円）はホワイトチョコとベリーの甘酸っぱさが絶妙で、「レモンメレンゲドーナツ」（360円）は爽やかな酸味と軽やかなメレンゲのバランスが◎。
さらに、キャラクタードーナツ3個とホリデードーナツ3個を詰めた「ホリデードーナツボックス」（2,960円）はギフトにもおすすめ。
また、サンタ帽をかぶったエルモやプレゼントを抱えるアーニー＆バートを描いた「キャラクターラテ」（650円）も、ホリデー限定デザインで登場します。
販売期間は11月4日（火）～12月25日（木）まで。冬のティータイムがもっと楽しくなる、心ときめく限定メニューです♪
セサミストリートマーケットで過ごす心あたたまるホリデー
今年のクリスマスは、セサミストリートマーケットのホリデー限定メニューで笑顔あふれるひとときを過ごしてみませんか？
ボリューム満点のパーティーBOXや見た目も可愛いスイーツは、家族や友人との時間をより特別なものにしてくれます。
ホリデーシーズンならではの限定フードとスイーツで、心も体もあたたまる幸せなクリスマスをお楽しみください♡