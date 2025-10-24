BANILA CO新登場♡09モーブレターで叶えるロマンティックメイク

韓国の人気コスメブランドBANILA COから、PLAZA先行色「09モーブレター」が2025AWに新登場♡ラブリー感あふれるピンクに光るモーブカラーは、リップにもチークにも使える2WAY仕様。さらに同時発売の「シルキーグロウハイライター」は全5色で、血色感や透明感のあるツヤ肌を演出できます。価格はいずれも税込1,790円。全国のPLAZA店舗やネットストアで手軽に手に入ります♪

09モーブレターで叶えるロマンティックメイク

「バニラコ ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク 09モーブレター」は、ピンクに光るモーブカラーが特徴♡チークで頬に柔らかな血色感を、リップで唇にほんのり甘い彩りを与えます。

1,790円（税込）で、リップとチーク両方に使える優秀アイテムです。PLAZA店舗とネットストアで購入可能。秋冬のメイクにラブリー感をプラスしたい方におすすめです。

シルキーグロウハイライターで透明感UP

バニラコ シルキーグロウハイライター

同時発売の「バニラコ シルキーグロウハイライター」（1,790円税込）は全5色展開♡

PK01ピンククラウドやPP01インフルエンスなど、ブルベ・イエベ問わず選べるカラーで、頬や鼻筋、目元に光を仕込み透明感のある肌に。

重ねても白浮きせず、自然なツヤ感を演出できます。PLAZA・ロフト・アットコスメ全国店舗およびネットストアで展開。

BANILA CO新登場♡秋冬の愛されメイクに

BANILA COの「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク 09モーブレター」と「シルキーグロウハイライター」は、いずれも税込1,790円で全国のPLAZA店舗やネットストアで購入可能♡

リップ・チーク・ハイライターを組み合わせることで、柔らかくロマンティックな秋冬メイクが完成します。2WAY仕様や透明感のある光で、毎日のメイクをもっと楽しく♡