¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ø¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¼«±ÒÂâ¤ËÂÎ¸³ÆþÂâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·Ð¸³¤â¸«¼±¤â¤¢¤ë¡£ÄÉÉÍ(¤ª¤Ã¤Ñ¤Þ)¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ³èÍÑ¤â¡¢Èà¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¡ÈÊ¢°Æ¡É¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¤ÎÅ¬À¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤ÎÈë½ñ¤Ç½ÇÉã¤ÎÀµÌé»á¤À¡£
¡¡À¯¼£Éôµ¼Ô¤Î²òÀâ¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Æâ³Õ¼ùÎ©¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿ÎÓË§ÀµÁ°´±Ë¼Ä¹´±¤òÁíÌ³Áê¤Ë¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤òËÉ±ÒÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£º£¤ä¡Ø½ÅÍ×³ÕÎ½¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëËÉ±ÒÁê¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ê¤éÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜ»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÁÄÉã¡¦½ãÌé»á¤ÏËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿
¡¡ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÈºßÆüÊÆ·³¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¹ñËÉ¤È±ï¤¬¿¼¤¤¡£¼Â¤Ïº£¡¢¤½¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¡È¤¢¤ë·×²è¡É¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
