2025年10月17日（現地時間、以下同）は、日米の野球ファンにとって「伝説の一日」となった。大谷翔平が、投げては10奪三振・無失点、打っては3本塁打の歴史的大活躍を見せた。そして、ナ・リーグ王者が決まった瞬間、勝利のマウンドに立っていたのは、9回に守護神として登場した佐々木朗希だった。興奮の一夜から3日経った10月20日、目前に控えるワールドシリーズを前に、「週刊文春」の独占インタビューに応じた。10月22日配信の「週刊文春 電子版」記事より一部を抜粋してお届けする。

ブルペンから見ていても、本当に素晴らしいピッチングでした

――ブルワーズとの第4戦。1回表、大谷選手は3者連続三振を奪いましたね。

「先頭にフォアボールを出しましたけど、そのあと、3者連続の三振で、スピードもかなり出ていましたし、凄いなと。ブルペンから見ていても、本当に素晴らしいピッチングでした」

――その直後、1回裏には先頭打者ホームランを自ら放った。

「打撃の調子が悪いという風に言われていましたけど、でも、毎打席、打つかもしれないという期待感はありましたから」

――続く4回には、またも大谷選手がホームラン。しかも場外まで飛ばしました。

「とにかく飛距離が凄かったので、本当に驚きました。あんな飛距離は、僕も見たことがありません。（打った直後の）球場の雰囲気も、物凄かったです」

