「頭のかたいオジサンたち」に教えてあげたいこと・ベスト1
「頭のかたいオジサンたち」に教えてあげたいこと・ベスト1とは何か。
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
柔軟に生きるための「手放す技術」
現代社会をしなやかに生きるためには、新しいことを取り入れるだけでなく「手放す力」が必要です。
過去の成功体験、不要なこだわり、過剰な人間関係……。
これらを抱え続けると、柔軟さが失われ、変化に対応できなくなります。
本記事では、「手放す技術」の意味と実践法を整理します。
成功体験を手放す
頭のかたいオジサンたちは、かつての成功体験を基準に行動しがちです。
しかし、環境が変化すればその方法は通用しなくなります。
過去のやり方に固執すると、むしろ成長を阻害します。
「以前はこれでうまくいったが、今は違う」と認識し、古い方法を手放すことが柔軟さを生みます。
不要なこだわりを手放す
「こうあるべきだ」という思い込みや完璧主義も、柔軟さを奪う要因です。
正解が一つしかないという幻想を捨てれば、選択肢は広がります。
こだわりを緩めることで、新しい挑戦に対する心理的な抵抗も小さくなります。
人間関係を見直す
人間関係もまた、時には手放す対象となります。
相性の悪い関係や過剰に消耗するつながりを維持し続けることは、自分の成長を妨げます。
大切なのは「人を切り捨てる」ことではなく、距離の取り方を調整することです。
適度な距離感を持つことで、自分のエネルギーを本当に必要な場に注げます。
柔軟に生きるためには、抱え込みすぎず、適切に手放す技術が必要です。
過去の成功体験、不要なこだわり、人間関係を見直すことで、新しい環境に適応する余白が生まれます。
足すことだけでなく引くことを意識する。
それが「ゆるストイック」の実践です。
私たちもまた、手放す技術を磨き、ゆるストイックに生きましょう。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。
また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。