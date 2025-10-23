「頭のかたいオジサンたち」に教えてあげたいこと・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

柔軟に生きるための「手放す技術」

現代社会をしなやかに生きるためには、新しいことを取り入れるだけでなく「手放す力」が必要です。

過去の成功体験、不要なこだわり、過剰な人間関係……。

これらを抱え続けると、柔軟さが失われ、変化に対応できなくなります。

本記事では、「手放す技術」の意味と実践法を整理します。

成功体験を手放す

頭のかたいオジサンたちは、かつての成功体験を基準に行動しがちです。

しかし、環境が変化すればその方法は通用しなくなります。

過去のやり方に固執すると、むしろ成長を阻害します。

「以前はこれでうまくいったが、今は違う」と認識し、古い方法を手放すことが柔軟さを生みます。

不要なこだわりを手放す

「こうあるべきだ」という思い込みや完璧主義も、柔軟さを奪う要因です。

正解が一つしかないという幻想を捨てれば、選択肢は広がります。

こだわりを緩めることで、新しい挑戦に対する心理的な抵抗も小さくなります。

人間関係を見直す

人間関係もまた、時には手放す対象となります。

相性の悪い関係や過剰に消耗するつながりを維持し続けることは、自分の成長を妨げます。

大切なのは「人を切り捨てる」ことではなく、距離の取り方を調整することです。

適度な距離感を持つことで、自分のエネルギーを本当に必要な場に注げます。

柔軟に生きるためには、抱え込みすぎず、適切に手放す技術が必要です。

過去の成功体験、不要なこだわり、人間関係を見直すことで、新しい環境に適応する余白が生まれます。

足すことだけでなく引くことを意識する。

それが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、手放す技術を磨き、ゆるストイックに生きましょう。