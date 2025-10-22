この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『実はスマホをこんな風にやっている人は要注意！』と題された動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、スマホを見る際の姿勢について警鐘を鳴らした。動画冒頭で片岡氏は「こういう風な形で、下を向いている状態で、スマホを毎回見ている方」と日常的にスマートフォンを下向きで見続けてしまう人が注意すべきだと指摘した。



片岡氏によれば、スマホを覗き込むような姿勢を続けることで首にシワができやすくなり、背中も丸まり「猫背になってしまって、これを毎日やってしまったら、一気に老けてしまうことになりかねません」と、見た目の老化リスクを強調。実際に「首のシワはできてしまうし、背中は丸まってしまい」と、自身の経験と施術現場から語った。



では、どうすればよいのか。片岡氏は「やり方は簡単」とし、改善策を丁寧に解説。「まずは肘をつけてあげたら、ちょっと伏し身がちにして見てあげる」と手軽にできるスマホの持ち方を伝授した。これだけで「お腹は使えるようになり、首は伸び、肩も後ろに回るようになって、巻き方改善するだけでなく、首のシワ、目の疲れ、腰痛防止っていいこと尽くし」とメリットをアピールした。



片岡氏は最後に「日常を変えるだけでも、整形をしなくても、きれいにも元気にもなっていくので、一緒にやってみましょうね」と呼びかけ、適切な姿勢の大切さを強調した動画を締めた。