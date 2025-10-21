「これでもう食っていける」株で大儲けし新卒7ヶ月で退職した23卒男性…その後の“リアルな末路”に絶句
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
23卒の男性がYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」の動画に出演。新卒で入社した会社をわずか7ヶ月で退職し、「トレーダーになる」と宣言したものの、その後に待ち受けていた衝撃の末路を赤裸々に語った。
男性は2023年に大学を卒業後、新卒でIT系企業に営業職として入社。テレアポや飛び込み営業が主な業務だったが、成績は同期の中でも上位だったという。しかし、周囲の意欲の高さに気圧され、「どうせこの人らに抜かされて最下位になるんやろな」と将来を悲観し、退職を決意したと明かした。
その後、2024年1月に文具問屋の営業職に転職。1社目とは打って変わって残業やパワハラもなく、人間関係も良好なホワイト企業だった。しかし、男性はこの会社も約1年半で退職してしまう。その理由は「給料が低かった」こと。1社目と比較して給料が13万円ほど下がり、一度上がった生活水準を戻せなかったと説明した。
なぜ、彼はこれほどまでに金銭に固執し、短期離職を繰り返したのか。動画の終盤、男性は1社目を退職した本当の理由を打ち明けた。実は当時、株式投資で大きな利益を上げており、証券会社から表彰されるほど好調だったという。その成功体験から「これで食っていけるし、こんな辛い飛び込みしなくてもいいな」と慢心。同僚との飲み会の席で「俺、明日辞めるわ！」と勢いで宣言し、本当に退職してしまったのだ。
しかし、トレーダーとしての生活は長くは続かなかった。退職からわずか3ヶ月で資金は目減りし、「投資じゃなくて、もはやギャンブル」だったと当時を振り返る。結局、資金が底をつきかけ、2社目への転職を余儀なくされた。さらに、1社目の退職を親に隠していたことが発覚し、父親にビンタされ「帰ってくるな」とまで言われたという壮絶なエピソードも告白。一時の成功が招いた波乱万丈な社会人生活のリアルを語った。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
