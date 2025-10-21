【スタバ新作】“黒猫”モチーフがかわいい！「アサイー ベリー フラペチーノ」登場
スターバックス コーヒーは2025年10月10日、ハロウィンシーズンの開始に伴い、見た目のインパクトも十分な「アサイー ベリー フラペチーノ(R)」(Tallサイズのみ/イートイン730円 テイクアウト717円)を発売した。
【写真】まるでフラペチーノに猫が潜んでいるかのよう!?初めてトッピングされた猫耳もポイント
スターバックスの今年の主役は“黒猫”だ。新作「アサイー ベリー フラペチーノ」には、まるでフラペチーノに猫が潜んでいるかのようなムードで、猫耳チョコレートがあしらわれている。広報担当者は「猫耳をあしらったのは初めてなんですよ。見た目からもハロウィンを楽しめる一杯になったと思います！」とアピールする。
“初”といえば、アサイーベリーベースを使ったフラペチーノが登場するのも初めてだ。フラペチーノのベースには、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバー、そしてアサイーベリーが使用されている。さまざまなベリーを使ったことにより、フルーティー＆奥行きのある余韻を楽しめるのが特徴だ。
また、チョコレートでできたブラッククランチが加わっているのもポイントに。“ガリガリッ”とした食感で、“猫が爪を研いだり、おもちゃをかじったりしている動き”を表現しているのだという。広報は「チョコチップを追加(+55円)すれば、異なる食感を楽しむこともできますよ」とアドバイスしてくれた。
そして仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースも加えた「アサイー ベリー フラペチーノ」。カカオの深みを感じるこのブラックショコラソースは、今回のアサイーベリーベースに合うように作ったものだそうで、飲んでみると、ミックスベリーの酸味との絶妙なハーモニーを楽しむことができた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
