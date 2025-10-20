全長3m切り！ ダイハツの「“斬新”軽コンパクト」が凄かった！ 「レゴ」みたいな画期的“モジュール内外装”で変幻自在 ながーく乗れる意欲的コンセプト「ミーモ」23年公開モデルを振り返る

ライフステージに合わせて変化するミーモ

2025年10月末に開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。今年は昨年のビジネスショーとは異なり、華やかなショーイヤーとして多くの自動車ファンから注目されています。

2年前のショーイヤーであるJMS2023を思い返すと、そこで展示されたコンセプトカーが実に個性的で、注目を浴びた車種も複数ありました。

そのうちの1台であるダイハツ「ミーモ（me：MO）」は、ユーザーに合わせて変化する軽自動車でした。

ダイハツからのミーモに関するリリース内容は以下のとおりでした。

「ライフステージに合わせ、スタイルや楽しみ方を変えることができるサステナブルな軽乗用BEVです。あなたらしさに寄り添うカタチ。テーマは『クルマと人の関係の再定義』。クルマの作り方も楽しみ方もゼロから考えた新しいカタチ。お客様のライフステージに合わせ、スタイルや楽しみ方を変えることができます」

クルマに個性を持たせるのではなく、ユーザーに寄り添いカタチを変えられるクルマ。そんな新しいカタチを具現化したユニークなコンセプトカーでした。

そして「クルマと人の関係の再定義」をテーマに設計されたミーモ。ネーミングの中にある「ミー」は「私」、「モ」は「モビリティ」を意味しています。

「私と共に変化していく、成長していくモビリティ」という想いを込めてネーミングされました。

レゴブロックのように、必要かつ十分な機能でモジュール化（共通規格化）された内外装部品の構造により、クルマのデザイン形態の変更を可能にしています。

当時出展されていたのは左右にドアを持つ3ドアワゴンのようなスタイリングでしたが、たとえばピックアップトラックのような形態への変更も可能です。

なんとインテリアもカスタム可能で、シートやドアパネル、エアコンの吹き出し口に至るまで変更できる仕様になっています。

内外装パーツの規格をオープンソース化してユーザー好みにカスタムできるようにし、用途の変化に対応できるサステナブルなクルマを目指しています。

これにより、ライフステージにあわせて長期に利用できる可能性が高められました。

ミーモのボディサイズは全長2955mm×全幅1475mm×全高1590mm、ホイールベース1985mmです。

多彩なカスタムシステムを盛りこんだ割に、非常にコンパクトなサイズに仕上げられています。

また、ミーモの装備については3Dプリンタでの制作も想定されているとの情報も。

製造に3Dプリンタを使用するクルマという、今までにはない大胆な発想も織り込まれたクルマ。まさにミーモは、未来のクルマといえるのではないでしょうか。

パワートレインに関してはBEV（バッテリー電気自動車）であること以外、モーター出力や航続距離といった詳細なスペックは公表されませんでしたが、ダイハツのクルマにかける想いとチャレンジ精神が感じられます。

発表当時から今に至るまで、残念ながらまだ市販モデルが登場していません。もちろん、市販にこぎつけるまでには現実的な調整は必要となりますが、軽自動車を得意とするダイハツならではの、夢のあるクルマのリリース発表を期待したいところです。

今年開催のジャパンモビリティショー2025では、ダイハツは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ」をテーマに、かつての「ミゼット」をモチーフとしたモデルなどを公開予定。

そのほかの展示物に関しては、会場で披露されることになっています。果たして、当日は進化したミーモの姿に出会えるのでしょうか。

そんな期待に胸を膨らませながら、会場に訪れたいものです。