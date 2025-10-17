シンガー・ソングライターの松任谷由実が１７日、都内で自身４０枚目となる新アルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ ／ Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」（１１月１８日発売）の爆音先行試聴会＆トークライブを開催した。

旧姓でもある荒井由実として活動していたデビュー当初から現在までの声の記録をＡＩが再構成し、第三のユーミンの声を生成。その声と現在の松任谷由実が共演、共生しながら全１２曲のアルバムを制作した。

初の試みに挑戦した理由について、自身のキャリアと照らし合わせながら「ここまでやってきたんだから、次の扉を開けるためにはそこまでやって良いんじゃないかなと思った」と説明。制作時について「初期衝動が戻ってきたのを感じた。ここまでやってきて初期衝動が起こるというのは自分でもすごいことだなと思いました」としつつ、特に「烏揚羽」の作曲時には「作り込みながら（ゾーンに）入り込んじゃって、『これは発明だぞ！』と思って興奮しました」と振り返った。

作詞ではチャットＧＰＴが提案した言葉を使うことも検討したというが「自分では全く興味のない内容になってしまった」と不採用に。自身の歌らしい歌詞をお願いしたものの「一度手を染めていること（自分が過去に使った歌詞のアレンジ）なので新鮮味がない。創作って自分にとっての衝撃が次のフレーズを持ってくる。人の心を動かすのは人でしかできないと確信を得ました」と明かした。

そのため、ＡＩに頼り切らず自身の手もうまく組み合わせたことで「全てのエッセンスを注ぎ込むことができた最高傑作です」と満足げ。この日、共に登壇した夫で編曲家の正隆氏は「誰もが自分の声を（ＡＩに）ラーニングできるようになるだろうし、誰しもの可能性が広がると思う」と未来を見据えていた。