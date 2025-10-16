めっちゃ可愛いの発見ーーーッ♡【ダイソー】思わず集めたくなる「ミッフィーグッズ」って？

ユーザーの欲しい！ に応えた便利アイテムが多数ラインナップする【ダイソー】から、世界中で愛される「ミッフィー」のグッズが登場しました。今回は、おしゃれで実用的なアイテムをご紹介するのでお買い物の参考にしてみて。

これダイソーで買えるの！？ 蓋付きが嬉しいデザートカップ

花柄の洋服を着たミッフィーとお花畑がデザインされた、蓋付きの「デザートカップ」。グリーンのカップは、落ち着いた色合いがおしゃれな雰囲気。@ftn_picsレポーターHaruさんも「使い捨ての商品とはおもえないくらい可愛いアイテム」と絶賛です。

お弁当やピクニックにもおすすめ

カップの素材はパルプで、内側はポリエチレンラミネート加工。レポーターHaruさんいわく「デザートカップ用の蓋もついているのでこぼれないか心配な物を入れておくのにぴったり」とのことで、フルーツやお子さん用のちょっとしたおやつを入れて、持ち歩く際におすすめです。7枚セットで\330（税込）。

ミッフィー柄が可愛い紙皿

ホームパーティーやピクニックをおしゃれ & 可愛くしたい時は、お皿にもこだわりたい！ 片付けが簡単な紙皿も、ダイソーならミッフィーデザインがGETできます。こちらの「ペーパープレート」は、ブルーの背景にちょこんと座ったミッフィーがデザインされた一品。レポーターHaruさんも「可愛すぎて使えない」とお気に入りのようです。

20枚入っているのも魅力的

サイズは直径約18センチで、取り分け用にぴったり。表面がポリプロピレンラミネート加工されているので、染み込みにくいのが嬉しいポイントです。同じデザインのプレートが20枚セットになっており、レポーターHaruさんによると「プレートの淵までお花がデザインされているので、ミッフィーのイラスト部分に食べ物を置いても可愛い」とのこと。\330（税込）とプチプラなので、試してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A