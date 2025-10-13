第４回世界デジタル貿易博覧会のシルクロード電子商取引（ＥＣ）展示エリア。（９月２５日撮影、杭州＝新華社記者／江漢）

【新華社北京10月13日】中国商務部国際貿易経済協力研究院は北京市でこのほど、「中国『一帯一路』の貿易・投資発展報告2024〜25」を発表し、世界経済が回復力に欠ける中、中国と「一帯一路」共同建設国の産業チェーン、サプライチェーン（供給網）の強靭（きょうじん）さが顕在化しつつあるとの見解を示した。

報告によると、ここ2年、「一帯一路」共同建設の枠組みの下で各分野のメカニズム構築が徐々に加速し、レベルが着実に向上した。グローバル産業チェーン・サプライチェーンが再構築と試練に直面していることを背景に、「一帯一路」共同建設は共通認識の形成から共生へと移行し、開放的で包摂的な産業・サプライチェーン協力体系構築への重視を強めている。中国は今年に入り、ベトナムやバングラデシュ、カンボジア、インドネシアなどの国との間で産業チェーン・サプライチェーン経済協力に関する覚書を締結し、二国間メカニズムを通じてスムーズで安定し、かつ強靭な産業チェーン・サプライチェーンを共同で構築し、貿易・投資協力を一層深めている。

24年は「一帯一路」共同建設国の中国の貿易の伸びに対する貢献率が67.8％となり、モノの貿易額に占める割合も初めて半分を超えた。中国の共同建設国向け直接投資は前年比22.9％増の509億9千万ドル（1ドル＝約152円）に上り、中国の対外直接投資の26.5％を占め、シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナム、ルクセンブルクが投資先上位5カ国となった。デジタル経済、グリーン（環境配慮型）発展など新興分野の重要性が高まり、「一帯一路」共同建設国と電子商取引（EC）分野での協力を深める「シルクロードEC」が経済・貿易協力の新たな注目分野に成長し、パートナー国は36カ国に拡大した。