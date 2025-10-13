お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が12日に放送された日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（後7・58）に出演。ロケ中に出会った女性に思わず驚く場面があった。

今回は人気企画「ロッチ中岡のQtube」でクロアチアを訪れた中岡。腰のケガの影響もあり、「癒Tube」として激しい挑戦はなし。全ての挑戦が終了し、最後は「スイーツタイム」としてクロアチアの定番おやつ「パラチンケ」を堪能した中岡らロケチーム。

すると、後ろの番組スタッフが座っていた席に見知らぬ女性が座ってきた。中岡が食リポをしていると、女性が「あの水着の!アクリルスタンドっていつ発売されるんですか?」と質問していた。

これに、番組スタッフが「中岡さんより、パオラに喜んでますよ」と伝えられた。女性は中岡よりもコーディネーターのパオラさんに会えたことを喜んでおり、中岡は振り向いて「ホンマや…どういうことや」とツッコミを入れて笑いを誘った。

女性はパオラさんから握手を求められて「うれしい!ありがとうございます!」と大喜び。さらにパオラさんと2ショットの写真を撮っており、中岡は「ウソだろ?」とぼう然。そして「ありがとうございました」と笑顔で去っていった女性。中岡にカメラが向けられると「俺、別に写真撮っていいんだけどな…」とショックな様子でコメントを残してスタッフたちを爆笑させた。