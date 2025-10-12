デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が語る！ ディープフェイクすぐにやろう！マーケティングへの最適な活用方法とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「ディープフェイクすぐにやろう！マーケティングへの最適な活用方法とは？」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、急速に進化するディープフェイク技術とそのマーケティング活用について熱く語った。「今後はやっぱり動画とかライブとか、映像で商品を買っていく、商品を知る、情報収集する、こういった時代になっていきます」と、有馬氏は動画時代の到来を強調する。
高度化する技術によって「本人だとみんな思っちゃって、騙されてる人がめちゃくちゃ多い」と、2023年のディープフェイクによる被害総額が1.8兆円に上るほどの影響力を指摘。一方で「悪い使い方をするとそうなるけど、いい使い方もそれだけ精度高くできる」とポジティブな活用にも注目。「ディープフェイクをどうマーケティングに活用したらいいか」の問いには、「もう人に喋らせるよりも、事前に作ったテキストをディープフェイクに喋らせた方が、きれいに物事が情報収集としてね、やっぱりしっかりと受け取れるよね」と導入のメリットを明言した。
特に「SEOの記事を書きました。その書いた記事をAIに読み込まして要約文作ってください。要約文をディープフェイクで喋らせてくださいっていうところまで指示すると、これくらいのレベルがもうできるようになっている」と、既に実用レベルに達していると解説。ユーザビリティ向上やコスト削減など“使わずにいられない”理由を多角的に説明した。
一方で、「ディープフェイクを使わないほうがいいのは、やっぱリアルなほうがいい業種だよ」と警鐘も。「サービスをただ説明するとか、記事を要約するとか、そういったものに関してはディープフェイクっていうのを使えると思う」と前置きした上で、「感情で変数が出てくるような商品やシーン」にはまだ難しい点があると分析する。
動画の締めとして有馬氏は「ディープフェイクを使う、使わないでも、ものすごくコース変わっちゃうんじゃないかな、っていう風に感じたので、ぜひ皆さん、結論としては、使ってみてください」と呼びかけ、「ディープフェイクをマーケティングに活かすには」というテーマへの明確な提言で動画をまとめた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします