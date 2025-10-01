＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位にオリオン ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位にオリオン

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午後２時現在で、オリオンビール<409A.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



９月２５日に東証プライム市場に新規上場した沖縄発のビールメーカー。ビールや発泡酒を中心とする酒類清涼飲料事業のほか、観光・ホテル事業を展開している。上場初日は、公開価格８５０円の２．２倍に当たる１８６３円で初値をつけ、いったんは２２６２円に上昇したものの、その後は急落し初日は１９５０円で取引を終了。２６日、２９日は続落し、一時１６３５円をつけた。３０日は自律反発狙いの買いが入ったが、この日は全般相場の軟調もあって反落している。



初値を下回っているものの、同業大手のアサヒグループホールディングス<2502.T>やキリンホールディングス<2503.T>などと比べるとまだＰＥＲ面で割高感が感じられ、また、初値が高くつきすぎたとの声も聞かれる。こうしたことが売り予想数の上昇につながっているようだ。



