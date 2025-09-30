今週も「ブルガリア」アイスが無料！「ガーナ」や「クランキー」などもお得になるローソン＆ファミマの1つ買うと1つもらえる″まとめ。《9月30日時点》

ローソンとファミリーマートでは、2025年9月30日から10月6日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

9月30日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「中華三昧」インスタント食品も無料

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やアイス、インスタント食品がもらえます。

1つめの対象商品は、明治「きのこの山 ポケットパック」「たけのこの里 ポケットパック」「きのこの山 宇治抹茶 ポケットパック」「たけのこの里 西尾抹茶 ポケットパック」。

いずれか1個を購入すると、「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明星食品「中華三昧 タテ型ビッグ 榮林 トマト酸辣湯麺」です。

1個購入すると、「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は10月7日から13日まで。

3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 緑茶」と「お〜いお茶 ほうじ茶」（各600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「お〜いお茶 カテキン緑茶」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は10月7日から20日まで。

商品によって引換期間が異なるのでご注意を。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店で、お菓子やインスタント食品がもらえます。

1つめの対象商品は、ロッテ「プレミアムガーナ」の「トリュフ〈キャラメルマリアージュ〉」「濃厚生チョコレート〈芳醇カカオミルク〉」「濃厚生チョコレート〈芳醇カカオ〉」です。

いずれか1個を購入すると、「ガーナ スリムパック」「クランキー スリムパック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明星食品「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯麺」。

1個購入すると、「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも10月7日7時から13日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は飲料のほかにアイスやお菓子、インスタント食品が対象になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ