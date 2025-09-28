フローニンゲンvsフェイエノールト スタメン発表
[9.28 オランダ・エールディビジ第7節](ユーロボルフ)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 6 S. Resink
MF 8 T. de Jonge
MF 10 Y. Taha
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
DF 48 R. Kelder
MF 7 T. Hernes
MF 18 T. Land
MF 20 M. Seuntjens
FW 27 Rui Mendes
FW 57 N. Eggens
FW 69 M. Hoekstra
監督
Dick Lukkien
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 26 G. Read
DF 31 マルコム・イェン
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
FW 16 L. Sauer
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 43 J. Plug
MF 6 ファン・インボム
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 32 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります