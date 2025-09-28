[9.28 オランダ・エールディビジ第7節](ユーロボルフ)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 D. Janse

DF 5 M. Rente

DF 43 M. Peersman

MF 6 S. Resink

MF 8 T. de Jonge

MF 10 Y. Taha

MF 14 J. Schreuders

MF 17 D. van der Werff

FW 26 T. van Bergen

控え

GK 13 ロヴロ スタブラー

GK 21 H. Jurjus

DF 2 W. Prins

DF 16 T. Mercera

DF 22 S. Bouland

DF 48 R. Kelder

MF 7 T. Hernes

MF 18 T. Land

MF 20 M. Seuntjens

FW 27 Rui Mendes

FW 57 N. Eggens

FW 69 M. Hoekstra

監督

Dick Lukkien

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 26 G. Read

DF 31 マルコム・イェン

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 28 O. Targhalline

MF 40 L. Valente

FW 9 上田綺世

FW 16 L. Sauer

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 43 J. Plug

MF 6 ファン・インボム

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 32 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります