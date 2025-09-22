詐欺対策にＡＩ活用強化、総務省が通信大手や事業者団体に要請…「なりすましメール」後絶たず
個人情報を盗み取ろうとする「フィッシングメール」や国際電話による詐欺被害が後を絶たないことを受け、総務省は２２日、通信大手や事業者団体に対し、人工知能（ＡＩ）を活用するなどの対策を強化するよう要請した。
総務省はこの日、ＮＴＴドコモやＫＤＤＩなど携帯電話大手４社の経営幹部のほか、電気通信事業者協会など業界団体のトップを招き、意見交換会を開いた。
総務省は、生成ＡＩで作り出した自然な文章を悪用したフィッシングメールなどによる特殊詐欺被害が依然として相次いでいると指摘した。実在する企業を装った「なりすましメール」を見分けるため、ＡＩを活用したフィルタリング（選別）の精度を向上させ、国際電話の利用休止手続きの周知を徹底するよう事業者側に求めた。
総務省は４月以降、業界団体に詐欺対策を強化するよう文書で要請し続けていた。各社の経営幹部らを集め、改めて協力を呼びかけることで対応を進めるよう念押しした形だ。
総務省によると、事業者側は「当事者としてしっかり取り組んでいく」と応じた。政府に対しては、実態に応じた制度改正や対策にかかるコストへの支援を求める声があったという。