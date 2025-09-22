13時の日経平均は680円高の4万5726円、アドテストが128.31円押し上げ 13時の日経平均は680円高の4万5726円、アドテストが128.31円押し上げ

22日13時現在の日経平均株価は前週末比680.30円（1.51％）高の4万5726.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1065、値下がりは490、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を128.31円押し上げている。次いで東エレク <8035>が120.54円、ファストリ <9983>が77.79円、ＴＤＫ <6762>が47.86円、ファナック <6954>が29.88円と続く。



マイナス寄与度は17.22円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、第一三共 <4568>が7.7円、中外薬 <4519>が7.6円、ＫＤＤＩ <9433>が6.28円、ニトリＨＤ <9843>が4.64円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、精密機器、化学、輸送用機器と続く。値下がり上位には海運、建設、医薬品が並んでいる。



※13時0分11秒時点



